Mira cómo lucía Altaír Jarabo en "Súbete a mi moto", su primera telenovela como actriz juvenil

A pesar de que no ha protagonizado en sus casi veinte años de exitosa trayectoria artística, Altaír Jarabo es uno de los rostros favoritos de televisión mexicana. La actriz se ha ganado el respeto, cariño y admiración del público gracias al gran talento, belleza y dedicación que ha derrochado en cada proyecto en el que ha participado.

Sin embargo, pocos saben que, aunque es conocida por encarnar villanas de carácter, su carrera no comenzó siendo la “mala” de los melodramas de Televisa, sino como una tierna niña en las filas de TV Azteca.

Con apenas 8 años de edad, la artista hizo su debut en la telenovela El peñón del amaranto (1993-1994), una producción de la televisora del Ajusco escrita por, nada más y nada menos, que sus papás, Salvador Jarabo y Alba García, quienes decidieron que ella iba a participar.

"Lo primero que hice fue a los 8 años una novela que se llamó El peñón del amaranto y lo decidieron mis papás (…). Escribieron esa (telenovela) y muchas otras para Televisa pero se produjo esa de una manera muy especial, tuvo éxito y ahí participé yo”, contó Jarabo el año pasado en una entrevista a Julián Gil según reseñó People En Español.

No obstante, tras esta primera experiencia en el mundo de la actuación, Altaír se alejó de los teledramas hasta que años más tarde decidió volver a los foros de grabación y reestrenarse en las pantallas como actriz pero esta vez ya siendo toda una bella adolescente.

El aspecto de Altaír Jarabo en su debut como actriz juvenil

Con apenas 16 años de edad, casi una década después de debutar, Altaír Jarabo tuvo la oportunidad de retomar su carrera en la actuación con un papel en Súbete a mi moto, una inolvidable telenovela de TV Azteca encabezada por los actores Vanessa Acosta, Mark Tacher, Sandra Echeverría, Michel Brown, Bárbara Mori, Jorge Luis Pila, Vanessa Villela, Susana Alexander y Carmen Delgado.

En esta producción de Antulio Jiménez Pons y Gerardo Zurita, estrenada en 2002, una jovencísima Altaír se destacó dando vida a ‘Gabriela Narváez Soler’, la atenta hermana menor del galán ‘Ricardo Narváez Soler’, interpretado por Brown.

Aunque en Internet son pocas las imágenes de la entonces incipiente estrella en esta producción, sí circulan algunos videos donde se la puede ver compartiendo varias escenas con Brown en las que ya sorprendía con sus habilidades artísticas innatas en la piel de la entrañable ‘Gaby’.

Luego de este rol, que quizás no será de sus más conocidos pero sí de los más significativos por marcar el comienzo de su exitosa vida artística, la novel histrionisa continuó abriéndose brecha de manera indetenible en el mundo del espectáculo mexicano por mérito propio.

Altaír Jarabo después de Súbete a mi moto

Al año siguiente después de su iniciación como actriz juvenil, Altaír Jarabo consiguió un lugar en Un nuevo amor (2003), otra novela de Azteca. Más tarde, en 2004, se sumaría a las filas de Televisa interpretando a ‘Isela González’ en Inocente de ti y, desde entonces, ha seguido imparable actuando en una producción tras otra, en su mayoría como antagonista, en la televisora de San Ángel.

Al diablo con los guapos (2007-2008), En nombre del amor (2008 – 2009), Abismo de pasión (2012) y Por amar sin ley (2018-2019), son algunos proyectos en los que ha participado con personajes inolvidables que le han permitido ganarse la ovación del público mexicano y hacerse un nombre en el mundo de las telenovelas con su trabajo.

Su papel más reciente fue el de ‘Olga Collado’ en Vencer el desamor, otro antagónico con el que esta vez tuvo la oportunidad de visibilizar a través de la pantalla una de las problemáticas más graves que tristemente ha estado en auge en México y el mundo: el feminicidio.

No obstante, aunque a casi 19 años desde que se relanzó en Súbete a mi moto Altaír Jarabo está más que agradecida con la prolífica carrera que tiene y todos los éxitos que ha cosechado, sorpresivamente la intérprete de 34 años no es las luminarias que soñaba con ser actriz desde siempre.

"La verdad es que a mí me tomó por sorpresa, más bien esta carrera me adoptó, yo me adapté a ella y descubrí un mundo padrísimo que me ha tratado muy bien y en el que he tenido mucha suerte y oportunidades, pero yo no era la niña chiquita que quería bailar y cantar. Al revés. Si me hubieran dicho, a lo último que yo creía que me iba a dedicar era la actuación y, de hecho, le tenía pánico, pero pánico de que me dolía la panza, me daba mucho miedo", confesó en su plática con Gil la reconocida mexicana por la que no pasan los años.

