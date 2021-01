Carmen Villalobos fascinó bailando en un top blanco corto y pantalón palazo de estampado floral

Carmen Villalobos se encuentra en plena grabación del remake de Café con aroma de mujer, al lado de los actores William Levy y Mabel Moreno, con quienes al parecer ha formado una muy buena amistad.

Es junto a esta última con quien decidió hacer un baile coreografiado de la canción Un Amante como yo, demostrando que si en algún momento deciden dejar la actuación, pueden muy bien dedicarse a ser bailarinas profesionales.

Carmen Villalobos se ganó miles de halagos y dejó deslumbrados a sus millones de seguidores al mover su cuerpo luciendo un coqueto top blanco corto, combinado con un pantalón estilo palazo estampado con flores.

Mabel Moreno, por su parte, fascinó con un mini short de jean desgastado y top parecido al de la protagonista de Sin senos no hay paraíso, bailando y moviendo sus caderas al ritmo de la música, dejando ver que es un poco más alta que Carmen.

Sobre esto último, Carmen Villalobos ofreció una graciosa respuesta a quienes tuvieron el atrevimiento de burlarla y criticarla por verse en el video más diminuta que su compañera de reparto.

Dijo "Para lo que me preguntaron que ‘Carmencita te ves toda chiquita al lado de Mabel Moreno’… es que Mabel es tremendo mujerón, es una mamacita, me lleva 12 centímetros y ustedes saben que yo soy una cosita chiquita, chiquita y al lado de esa mujer me veo más chiquita".