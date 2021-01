Jared Leto revela que perdió su estatuilla de los Óscar que recibió en 2014

Imagina ganar un Óscar y que pierdas la estatuilla en una mudanza. Eso fue exactamente lo que le pasó al actor y cantante Jared Leto, quien en 2014 ganó el premio como Mejor Actor de Reparto por su papel en 'Dallas Buyers Club'.

Leto, de 49 años y reconocido como el vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars, fue invitado al programa del presentador James Corden, 'The Late Late Show with James Corden', y reveló que perdió el galardón, su único premio como intérprete.

Jared Leto confesó que perdió la estatuilla en una mudanza hace tres años en Los Ángeles y que desde entonces no pierde la esperanza de recuperarla: "Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo. Me había mudado de casa en Los Ángeles y luego, cuando nos mudamos, de alguna manera desapareció mágicamente".

El recuerdo de la noche de la premiación

Jared Leto no mostró mayor preocupación por haber perdido su Óscar. Recordó que durante la noche de la premiación, sus colegas, productores y directores se tomaron fotografías con su estatuilla

"Se lo pasé a tanta gente. Estaba golpeado y rayado, pero se divirtieron tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que, con suerte, alguien lo está cuidando bien", dijo.

El cantante explicó que espera que, quien tenga su estatuilla, la esté cuidando bien porque cree que no podrá recuperarla: "Podría estar en algún lugar, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos dondequiera que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo".



