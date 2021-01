Así se veía Omar Chaparro en su juventud cuando no era famoso

En jueves de TBT, los artistas y famosos suelen sorprender a sus seguidores con fotos del pasado, recuerdos y momentos felices que vivieron. Omar Chaparro reveló con una imagen cómo se veía en su juventud cuando no era famoso.

Este jueves 28 de enero, el presentador, comediante y actor de 46 años compartió una fotografía en su etapa en la secundaria, que sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram.

En la foto, el conductor de 'Tu-Night' y '¿Quién es la Máscara?' luce una camiseta de baloncesto negra y unos pantalones tipo vaqueros. Tiene una escoba en su mano y lo más agradable de la imagen es la sonrisa de adolescente con la que luce en la fotografía.

"TBT de Chihuahua, de cuando me vestía con pantalones vaqueros por si se armaba el rodeo y playera de tirantes (de mi papá) por si armaba la reta de basquetbol y me peinaba con secadora por si veía a la niña que me gustaba. Pero eso sí: con una sonrisa franca si se trataba de ayudarle a barrer afuera de la tiendita de doña Chayo, la de los burritos", expresa Omar Chaparro, quien preguntó a sus seguidores qué recuerdos tienen de la secundaria.

Los seguidores de Omar Chaparro reaccionar al post y le enviaron sus comentarios. "Pareces de Menudo", "Qué precioso", "Pareces Tony Stark joven", fueron algunos de los mensajes.

Dudas sobre la vacuna contra el COVID-19

El actor de 'No manches Frida' explicó hace unos días sus dudas sobre vacunarse y destacó que prefiere cuidarse con una buena alimentación y ejercicios. Destacó que hay que priorizar a los trabajadores del sector salud.

"Hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que va a cambiar el ADN, que no son seguras, yo creo que para mí, algo muy seguro es seguirme cuidando, tomar suplementos, hacer ejercicio, comer muy bien, tomar vitaminas, y esa es la mejor manera de cuidarte y usando el cubrebocas, obviamente".

