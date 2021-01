Revelan el póster oficial de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”

La telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? ya está próxima a su aterrizaje en la pantalla chica mexicana. A poco más de dos meses de haber arrancado sus grabaciones con un elenco definitivo que sufrió muchos cambios antes de iniciar, la producción de Juan Osorio ya reveló el póster oficial de esta trama protagonizada por Eva Cedeño y Mane de la Parra.

A través de su cuenta en Instagram, se compartió este jueves 28 de enero el colorido cartel promocional de la comedia romántica en la que se puede ver a la familia protagónica y a la pareja principal del melodrama rodeando una mesa repleta de comida.

Además de Cedeño y De la Parra, los actores Diana Bracho, Julián Gil, Emilio Osorio, Julio Bracho, Wendy de los Cobos, Gaby Platas, César Évora, Paulina Matos y Gonzalo Peña son los protagonistas de este cuadro en la que su imagen se combina con un fondo y otros elementos ilustrados.

Por otro lado, con esta publicación también se reveló finalmente la fecha de estreno y horario definitivo que tendrá esta nueva producción de Televisa que promete conquistar al público: el próximo 22 de febrero a las 8:30 de la noche.

Lanzan video promocional de ¿Qué le pasa a mi familia?

A la par del lanzamiento del póster, la Producción Osorio develó este jueves también en su cuenta en la red social un segundo video promocional con el que da otro atisbo a lo que se verá en la pantalla cuando se estrene esta historia el próximo mes.

En un clip de 20 segundos, se ve nuevamente a algunos integrantes de la familia de la protagonista reunida a la mesa pero esta vez en acción, por lo que se se puede apreciar algunos rasgos de la personalidad que tendrán estos personajes en esta historia.

“Una madre siempre ve por el bien de su familia”, expresa tiernamente Bracho, mostrándose como una auténtica matriarca abnegada ante su círculo familiar cercano y otros invitados a los que Cedeño les asegura afablemente que “esa es su casa”.

No obstante, casi al final de la grabación, la dulzura en el ambiente es sesgada por Peña, quien replica irritado: “¡Esto no es hotel! No sé qué hago en esta familia”; una frase que dejó pasmados a los presentes y resultó graciosa para los espectadores, considerando que durante años ha sido la imagen de Trivago.

Por supuesto, las imágenes desataron el furor en Instagram, donde los usuarios y televidentes no tardaron en manifestar su emoción ante la inminente llegada a la televisión mexicana de esta telenovela grabada también en plena pandemia y bajo estrictas medidas sanitarias.

“Espero con ansias”, “Tenemos muchas ganas de verla y sobre todo de conocer a Lalo”, “Ansiosa porque pasen rápido estos 25 días que faltan para el gran inicio”, “YA LA QUIERO VER”, “Qué divertida se ve”, “ No es hotel’ lo dice el de Trivago”, “Ya sueño con verlos”, “¡Qué emoción!”, “No hay duda. Está increíble”, y “Será un éxito”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en las publicaciones.

De esto trata ¿Qué le pasa a mi familia?

¿Qué le pasa a mi familia? relatará la vida de ‘Regina Rueda’ (Cedeño), una mujer con unos objetivos trazados muy claros y toda la determinación que se requiere para ir tras sus metas, que se desempeña como asistente de ‘Patricio Iturbide’ (De la Parra), el presidente de una reconocida empresa de ropa y calzado.

Tristemente, tras un fracaso sentimental, ‘Regina’ se convencerá de que el amor no existe pero el destino no tardará en hacerla cambiar de parecer llevándola a vivir una tierna y divertida relación con su jefe.

Una vez estrenado, el melodrama se transmitirá de lunes a viernes por Las Estrellas.

