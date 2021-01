Selena Gomez tiene el traje de baño rojo vintage ideal para una fiesta playera

Selena Gomez es una reina, en todo el sentido de la palabra. La actriz y cantante ha superado varios tropiezos en su vida personal, renaciendo como un ave fénix y contando con el apoyo de sus millones de fanáticos.

La intérprete de Naturally y De una vez ha probado a sus seguidores y al público general el inmenso talento que tiene, destacando con sus actuaciones, siendo la más reciente su participación en la serie de comedia Only murders in the building, además de vender millones de discos.

Otro aspecto de Selena Gomez que el público ama es su estilo. Desde lujosos vestidos de diseñador en las alfombras rojas hasta la ropa que utiliza en su vida diaria, mantiene cautivados a sus seguidores.

Selena Gomez se tiñe de blanco en un mini jumpsuit de seda y encaje que revela sus sensuales piernas La cantante se vio glamorosa en un outfit muy tierno

Selena Gomez hipnotiza en un traje de baño rojo vintage con un collar de perlas multicolor

Un ejemplo de su creatividad y talento para combinar tendencias sucedió hace algunos años cuando, en medio de la grabación de un video musical, Selena Gomez utilizó un traje de baño rojo enterizo de estilo vintage.

Esta pieza, además de darle una silueta sexy, es lo suficientemente elegante como para una fiesta playera o en la alberca sin necesidad de agregar algo extra. La cantante la complementó con unos lentes de sol y un collar de perlas multicolor.

Selena Gomez elegante y sensual con vestido de seda platinado y detalles de encaje La cantante y actriz ha dado un vuelco a su imagen de niña

La cantante está celebrando el estreno de su segunda canción en español, Baila Conmigo, un dueto con Rauw Alejandro y que le sigue al primer sencillo De una Vez. Ambas canciones formarán parte de su primer disco en español.

"De Una Vez" obtuvo para Gómez su segundo top cinco en la lista Hot Latin Songs de Billboard, que llega dos años después de su primer número 1: el bilingüe de DJ Snake Taki Taki, que también presenta a Ozuna y Cardi B.

