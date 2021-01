'WandaVision': personaje de 'Thor: un mundo oscuro' regresa en la aclamada serie

Este viernes 29 de enero se estrenó el cuarto episodio de 'WandaVision', la reciente y exitosa serie de la plataforma de streaming de Disney en formato sitcom, producida por Marvel Studios. En su nuevo capítulo, la ficción sorprendió a los fans.

Si no has visto el episodio cuatro de la serie de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), es probable que la siguiente información pueda ser considerada como spoiler. El nuevo capítulo trajo de regreso al UCM a un personaje que no aparecía en las películas y series de Marvel desde 'Thor: un mundo oscuro', que se estrenó en 2013.

Se trata de Darcy Lewis, interpretada por la actriz Kat Dennings en 'Thor' y 'Thor: un mundo oscuro', quien trabajaba con el científico Erik Selvig (Stellan Skarsgard) y Jane Foster (Natalie Portman).

"What is outside of Westview?" Experience an all-new episode of Marvel Studios' #WandaVision, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cjHq7f8rGv — WandaVision (@wandavision) January 29, 2021

Además, este nuevo episodio de 'WandaVision' dejó un momento clave, que conecta a la serie con 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame', explicando un poco lo que sucedió en el mundo luego de la derrota de Thanos.

how it started how it’s going pic.twitter.com/yF70umSWIL — WandaVision (@wandavision) January 29, 2021

Wanda, ¿la villana?

Una crítica e insider del mundo del streaming, Ana Dumaroag de 'ScreenRant', ha asegurado que la Bruja Escarlata es la villana de 'WandaVision', lo que significaría un giro inesperado por los seguidores de la serie que ha mostrado a Wanda adulterando la realidad con sus poderes.

"Wanda está tan apegada a este mundo falso que está dispuesta a hacer todo lo posible para protegerlo, incluyendo la manipulación de su propio esposo, Vision. Si no lo piensa dos veces antes de hacerle eso a él, entonces quién sabe qué le hará a aquellos que no tienen ninguna importancia personal para ella si amenazan esta vida ideal que ella se hizo. Esto esencialmente la convierte en una villana, tal vez incluso en la principal antagonista de 'WandaVision", explica Dumaroag.

Todos los viernes se estrena un nuevo episodio de 'WandaVision' en la plataforma de streaming de Disney. A la serie le restan cinco capítulos.

