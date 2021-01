Zendaya destaca el trabajo de Alfred Molina y confirma su participación en 'Spiderman 3'

'Spiderman 3', la secuela de 'Spiderman: lejos de casa', es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), siendo una de las principales apuestas de la fase 4 del mismo. Con Zendaya como MJ, la cinta sería el significaría el regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus.

La tercera entrega del hombre arácnido con Tom Holland como protagonista se estrena en los cines el 17 de diciembre de 2021 y se espera que sea la más importante de las cintas del Hombre Araña. Muchas noticias y rumores han girado alrededor de la entrega, marcando el posible regreso de viejos personajes de películas anteriores de Peter Parker.

Uno de esos personajes sería el villano Doctor Octopus, llamado también Otto Octavius, interpretado por Molina en 'Spiderman 2' de 2004. Zendaya tuvo una entrevista en 'Actors on Actors' de Variety, en la que le preguntaron sobre 'Spiderman 3' y el actor australiano.

A la actriz le preguntaron por los buenos actores que ha tenido a su alrededor a lo largo de su carrera y le consultaron sobre Alfred Molina, sobre quien destacó su trabajo y dijo que "es muy agradable". Zendaya y Molina no han trabajo juntos antes, por lo que confirma que lo están haciendo para 'Spiderman 3'.

Zendaya talking about Alfred Molina via #ActorsOnActors. Molina was recently confirmed for #Spiderman3, reprising his role as "Doc Ock". pic.twitter.com/UVn4xRqCjh

— Spider-Man 3 Updates (@spideyupdated) January 28, 2021