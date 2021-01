Así lucía Kristal Silva a sus 15 años de edad

Tras cumplir su sueño de representar a México en el Miss Universo 2016, Kristal Silva ha estado enfocada en construirse una carrera en la pequeña pantalla como conductora. Con un indiscutible carisma, epatante belleza, gran talento y sencillez, la modelo y exreina de belleza se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por la audiencia en su corta trayectoria en la televisión nacional dentro de las filas de TV Azteca.

Sin embargo, mucho antes de ser parte del talento de la televisora del Ajusco, de dejar el nombre de nuestro país en alto al quedar entre las 9 finalistas en el máximo certamen de belleza global y de alzarse con la corona del concurso Mexicana Universal en 2016, la originaria de Tamaulipas fue una quinceañera como cualquier otra que fantaseaba con ser una inolvidable reina de belleza mexicana.

El aspecto de Kristal Silva cuando era una quinceañera

Aunque fue reconocida como la mujer más hermosa de México hace casi cinco años, la verdad es que Yuselmi Cristal Silva Dávila ha sido bella durante toda su vida y así lo demuestran las fotos de su juventud. Si bien no hay muchas circulando por la red, en el pasado han salido a la luz postales de su adolescencia donde se puede comprobar lo guapa que es desde siempre.

Precisamente, en mayo del año pasado el programa Venga la alegría, donde participa como conductora desde 2018, publicó en su cuenta en Instagram una foto de la tamaulipeca el día en el que celebró su fiesta de 15 años en la que aparece derrochando la belleza y simpatía por la que ha alcanzado fama.

En la instantánea, una jovencísima Kristal aparece luciendo muy contenta como toda una princesa en un pomposo vestido aguamarina compuesto por un corsé adornado con flores y cristales y una voluminosa falda mientras sostiene un lindo bouquet en tonos azules y verdes.

La belleza complementó el tradicional traje con un collar y aretes de brillantes y una linda tiara. Además, para rematar su look de quinceañera llevó un maquillaje muy suave para realzar la belleza natural de su rostro y peinó su cabello en un semirrecogido con ondas y un fleco.

En el pasado, Kristal ha manifestado estar muy agradecida con sus papás por sus sacrificios para que ella festejara sus 15 años de manera tradicional, por la educación que le dieron y por apoyarla en todos sus sueños.

Además, ha hablado sobre sus años de juventud y ha sorprendido al revelar que aunque parece haber sido siempre esa persona confiada en sí misma, atravesó graves problemas con su autoestima y la aceptación de su cuerpo en su adolescencia que la llevaron a sufrir un trastorno alimenticio por varios años por el que casi pierde la vida.

"Me veía al espejo y me desesperaba porque no me veía como yo quería, pero también yo no ponía de mi parte, tal vez no había una buena alimentación, no hacía ejercicio, pero a esa edad no sabes qué es lo que te va a ayudar para tener la ‘figura ideal", dijo en 2019 en la sección “En sus batallas”, del matutino de Azteca.

“Todo el mundo cree que soy delgada por genética, pero no, hice muchas cosas para estar delgada, vomité, dejé de comer”, confesó, narrando toda su fuerte historia con el fin de ayudar a otros con su testimonio.

Por fortuna, Kristal Silva logró superar por completo este episodio de su vida fortalecida con la ayuda incondicional de su familia y su ahora prometido; cursó sus estudios de Administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y persistió en la lucha por su sueño de participar en el Miss Universo representando a su país, anhelo que tenía desde que era muy pequeña.

Fue de esta manera que en 2013 concursó en el Miss Tierra; dos años más tarde se alzó como la más bella de Tamaulipas en el magno evento de la belleza estatal y así fue que se ganó su puesto como concursante en Nuestra Belleza México, donde se coronó como ganadora y se hizo con el derecho de ir al Miss Universo.

Actualmente, a sus 29 años de edad, Kristal Silva está en el mejor momento en todos los terrenos de su vida y así lo demuestra durante su trabajo en Venga la alegría, donde se ha convertido en una de las consentidas de la audiencia del programa con 15 años al aire.

