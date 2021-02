Caztro viaja al espacio con 'Ya no queda nada' y presenta su nuevo concepto musical

Caztro ha decidido abrir su mundo por medio de un nuevo concepto musical, el cual estará basado en una historia donde el cantautor mostrará su lado más creativo y con el cual podrá viajar al espacio.

"Este nuevo proyecto el reto más grande que he experimentado a lo largo de mi carrera porque fue hacer toda una historia, que ya la irán viendo cuando vaya pasando el tiempo, pero por ahora este es el capítulo cuatro, el cual es el final de la historia. Vamos a comenzar por el final como muchas películas lo hacen", afirmó el músico durante una entrevista con Publimetro.

El intérprete de canciones como Ese no sé qué, Dos dos tres, Si el mundo se acabara hoy dio a conocer su sencillo Ya no queda nada, el cual es un tema de desamor que busca mostrar la importancia de dejar ir. "Ya no queda nada es una canción de desamor, de despecho, de decir por más que intentamos salvar la relación, ya no queda nada aquí. El 2020 nos dejó un gran aprendizaje a todos, que fue dejar ir y con esta canción lo resumimos. Si ya no queda nada, ya para qué le mueves, cada quien por su camino", destacó Caztro.

En cuanto al video musical de la canción, Caztro afirmó que marca parte del concepto que quiere mostrar con su nueva música. "Fue toda una aventura, este video tiene como ubicación otro planeta fuera de la Tierra y se filmó con todas las medidas correspondientes debido a la pandemia. También está conformado por varios elementos que nos irán ayudando a enlazar las historias de cada canción", mencionó.

Caztro cruza las fronteras con su música El cantautor regio se posiciona como la nueva revelación del pop; lanza el sencillo Si el mundo se acabara.

De acuerdo con Caztro, el video está inspirado en la obra cinematográfica de Stanley Kubrick, 2001: Odisea del espacio que se estrenó en 1968 .

"Creo que esa cinta no marcó tanto a mi generación pero parte de los encargados de la producción audiovisual del video tenían la idea de hacer algo parecido y a mí me emocionó desde el principió e hicimos esta combinación de un sonido muy contemporáneo con una parte visual que llega a generaciones más grandes", indicó.

Asimismo explicó que este nuevo sencillo es completamente diferente a lo que ha hecho anteriormente en su carrera, pues cuenta con un estilo anglo con tintes electrónicos que no había experimentado antes.

Cortesía

El cantautor enfatizó que hacer música conceptual y con simbolismos es algo que define su carrera, pues siempre intenta darle un mensaje más allá de lo que se puede escuchar.

"Algo que siempre me ha gustado, tanto en mis canciones como en mis letras, es meter chistes locales que son aspectos que la gente que me rodea u otras personas los pueden identificar, eso es parte de mostrar mi mundo, lo que pienso y lo que siento. Me gusta crear mi propio universo, meter algo de cierta canción en un tema nuevo como lo que hace Disney en sus películas. Por lo que los videos que se viene están completamente conectados", explicó.

Caztro comentó que estos meses en medio de la pandemia de Covid-19 han sido complicados para toda la industria musical pero para él fue un proceso diferente porque nunca dejó de lanzar música.



"En 2020 estuve mes con mes sacando música, en total lanzamos 10 temas, siete canciones por mi parte y tres colaboraciones por fuera. Seguimos avanzando a pesar de todo esto pero ahora con un reto más grande, con una historia más larga, con más producciones y un camino que todavía falta por contar y eso me hace sentir muy bien porque cuando nos den luz verde al mundo entero estaremos listos y no habrá quien nos pare", aseguró.

Aquí el nuevo video de Caztro…

Coachella se suspende por tercera vez por la pandemia Por ahora no se sabe si es una cancelación definitiva para lo que queda de 2021 o si, por el contrario, los organizadores buscarán una nueva fecha para el festival

También puedes ver: