Daniela Miruvska rompe el silencio sobre aventura con Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo

Galilea Montijo es una de las conductoras más polémicas del espectáculo, quien en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar debido a su matrimonio con Fernando Reina Iglesias, quien presuntamente le ha sido infiel con una compañera de trabajo.

De acuerdo con el programa de YouTube En shock de Jorge Carbajal, Fernando Reina mantuvo una aventura con una mujer con la que tuvo un hijo.

"Fernando le puso los cuernos a Galilea Montijo pero desde hace ya tiempo, él le ha estado poniendo los cuernos constantemente, ella viajaba mucho por cuestiones de trabajo, estaba trabajando mucho, que hacía comerciales, que hacía esto, que hacía el otro, entonces él por su lado estaba en otro rollos", mencionó Jorge Carbajal.

Asimismo Jorge Carbajal aseguró que la mujer con la que Fernando Reina le fue infiel a Galilea Montijo también es casada. Además, los dos trabajan en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Tras la polémica Galilea Montijo reaccionó al respecto y aseguró que en los matrimonios hay altas y bajas pero negó dichos rumores. "Yo creo que no hay secretos, él es un gran papá, él es una gran persona que yo adoro y respeto muchísimo y bueno, lo que se ande diciendo a mí no me consta nada y yo confió en él, en lo que él me dice", mencionó la conductora ante las cámaras del programa Suelta la sopa.

¿Quién es la supuesta amante de Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo?

El programa de espectáculos Suelta la sopa reveló que la presunta amante de Fernando Reina es Daniela Miruvska, quien trabaja con él en el Ayuntamiento de Atizapán.

"A Fernando sí lo conozco fuimos compañeros de trabajo, realmente nuestra relación fue laboral, convivíamos muy poco. En el Ayuntamiento no estaba mi oficina, realmente eso de que tengo una relación o un bebé es un invento", afirmó la propia Daniela Miruvska durante una entrevista con Suelta la sopa.

Daniela Miruvska también respondió a los rumores de que su presunto matrimonio con hombre de mucho poder, a quien dejó por estar con Fernando Reina, quien supuestamente le puso un spa.

"Todo eso es invento, yo creo que es un ataque político. Fernando no conoce el spa, yo el spa lo tengo antes de entrar al ayuntamiento, yo llevaba año y medio con él", indicó Daniela.

"Llevamos la relación laboral muy por separado, muy profesional para evitar esos malos entendidos", enfatizó Daniela respecto a su relación con Fernando Reina. Asimismo respondió ante la supuesta existencia de un video íntimo grabado en las oficinas de gobierno de dicho ayuntamiento.

"Me encantaría que lo sacaran, si es que existe algún video, me encantaría que lo sacaran, reto a esas personas, estoy tan segura de que no existe nada", dijo Daniela, quien afirmó que por el momento no piensa demandar a las personas que están hablando sobre ella. "A mí lo único que me importaba era limpiar mi imagen, por eso me atrevía a dar esta entrevista", aseguró.

