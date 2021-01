Jamie Dornan protagonizará 'The Tourist', la nueva serie de HBO al estilo 'Bourne'

Luego de trabajar en 'The Fall' y 'Death and Nightingals', el actor británico Jamie Dornan tendrá un nuevo papel protagónico en una miniserie de HBO para su plataforma de streaming.

Se trata de 'The Tourist', el próximo thriller de HBO Max, en el que el intérprete de 38 años quien encarnó a Christian Grey en la saga de 'Cincuenta Sombras' dará vida a un hombre con amnesia que es buscado por varios enemigos.

Sobre la ficción, 'TVLine' informó que será del estilo de 'Bourne' y que contará con seis episodios, que narrarán la historia del protagonista de origen británico al igual que Jamie Dornan. El hombre que interpretará es perseguido por un camión que intenta sacarlo de las vías, y tras una tensa carrera, el personaje despierta en un hospital sin recordar quién es, lo que lo obliga a buscar respuestas mientras intentan asesinarlo.

Jamie Dornan to Lead #TheBourneIdentity-Like Thriller Series for HBO Max https://t.co/n1M3OPfqI3

— TVLine.com (@TVLine) January 27, 2021