Julián Gil revela que ya va de salida tras contagiarse de Covid-19

Hace unos días Julián Gil dio a conocer que se contagió de Covid-19 y destacó que desde el inicio tuvo síntomas fuertes que lo llevaron a buscar internarse en un hospital. Sin embargo, debido a la saturación de personas en los nosocomios de México, no pudo encontrar camas disponibles, por lo que ha pasado su enfermedad en casa.

En esta ocasión, el actor y conductor, de 50 años de edad, informó a sus seguidores sobre su estado de salud y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde reveló que está en su día 14.

"Ya saliendo gracias a Dios", publicó Julián Gil, quien recordó a Wilson, el emblemático balón en la película Náufrago, debido al aislamiento que ha tenido que mantener. Además, por medio de dicha red social también contó su amarga experiencia con esta enfermedad.

"La verdad es que me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos, todo durante casi un año que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno me tocó el Covid, no sé cómo, cuándo, ni dónde me pasó, no sé. Justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa porque no me tocaba grabar, así que descartado completamente que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé, la verdad es que no sé, pero bueno hoy es mi quinto día, hoy ya me siento bien, por eso decidí anunciarlo", comentó.

"Me siento bien pero pasé mis primeros días muy mal, muy muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre, yo de por sí padezco un poquito de los pulmones, entonces la verdad es que me vi muy mal, pero bueno ya estoy bien, sigo aislado en casa", comentó Julián Gil, quien durante los últimos años ha causado polémica debido al proceso legal por la custodia de su hijo Matías.

"Quiero agradecer mucho a la gente que han estado escribiéndome, la gente que sabe, mi familia que han estado al pendiente pero quiero agradecer en especial al señor Juan Osorio, pues a la empresa porque el día que me puse muy mal traté de ir al hospital aquí en México e inclusive tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México porque había un problema de que no habían camas, tuve que regresar a mi casa", aseguró el actor.

Julián Gil forma parte del elenco de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? del productor Juan Osorio, quien lo ha apoyado en estos momentos.

Julián Gil y su novia Valeria Marín tienen Covid-19

El actor Julián Gil y la conductora de TUDN, Valeria Marín mantiene una relación desde hace varios meses y por medio de sus redes sociales ha mostrado lo enamorados que se encuentran. Sin embrago, la presentadora de deportes también dio positivo a Covid-19 y se encuentra en recuperación.

