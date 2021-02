Alejandra Guzmán reaparece renovada y juvenil en pants jogger de terciopelo con playera gris y botines

Alejandra Guzmán ofreció una entrevista recientemente al programa Despierta América, donde habló sobre cómo ha sobrellevado los últimos meses en pandemia y qué retos ha tenido que enfrentar en lo emocional durante el confinamiento.

Al ser consultada sobre qué le falta hacer como ser humano, si hacer la paces con alguien, respondió: "Conmigo misma, creo que eso es lo que estoy trabajando en este momento. Tuve que buscar una terapeuta porque sí empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar, pero me ayuda mucho escribir, poder sacar de mí esas emociones porque soy muy sensible (…) el rollo es conocerte mejor y decir, ok Ale, estás sensible pero no te me deprimas, haz algo para esto".

Alejandra Guzmán comparte foto al natural mostrando su canas y le llueven halagos Está orgullosa de sí misma

Alejandra Guzmán reaparece renovada en pants jogger de terciopelo y playera gris

También, la intérprete de Yo te esperaba tocó el tema de su hija Frida Sofía, quien se alejó de su lado por una serie de señalamientos que Alejandra Guzmán ha desmentido en varias ocasiones. Y volvió a añorar un reencuentro con su retoño.

"Frida yo creo que también está en una época y en una edad que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también. Entonces, cuando tú buscas tu propia identidad, es cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre y es normal", manifestó sobre los conflictos que han surgido entre ellas.

Y agregó: "Creo que ahora como son cosas más grandes por las redes, se vuelven más grande el problema pero al final ella y yo, algún día, vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar (…) yo jamás he hecho algo para hacerle daño ni lo haría".

Entonces, reiteró una vez que desea reconciliarse con Frida Sofía: "Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida, porque la vida te enseña a valorar y a ver que nada más tiene una madre, un padre, sean como sean. Yo también he trabajado mi culpa".

Mientras esto ocurre, Alejandra Guzmán trata de enfocarse en el trabajo, que se ha visto disminuido por la pandemia pero la artista de 52 años jamás pierde el contacto con sus fans. Fue así como recientemente, conversó con su público a través de un Live de Instagram, viéndose hermosa en un look cómodo y casual.

Con un pantalón jogger de terciopelo deslumbró a sus fans, combinándolo con una playera gris y botines, logrando un outfit elegante y juvenil perfecto para las mujeres de 50 años.

Te recomendamos en video