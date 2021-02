Angélica Rivera da clase de moda al usar un vestido rojo asimétrico con capa

Angélica Rivera quedó marcada, sin duda, por su personaje de Gaviota en la telenovela Destilando amor: al mencionar su nombre, de inmediato los fans recuerdan esta entrañable historia que protagonizó junto a Eduardo Yañez y Ana Martin, junto a quienes creó y transmitió una química única en pantalla.

"La química entre los actores no se puede dirigir. No se puede escribir, se da, y yo creo que eso está en el trabajo de escritorio del productor, del director y del escritor, pero se dio la química entre Ana, entre Eduardo y realmente se creía esa pareja enamorada", expresó la propia Angélica Rivera hace un par de años, al ofrecerle una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Su personaje, cuyo nombre real era Teresa, se caracterizaba por ser noble y humilde, quien lucía hermosa dentro de la sencillez del vestuario que usaba en sus jornadas como jimadora en los campos de agave: con pantalones de mezclilla a la cadera y blusas off shoulder con bordado típico mexicano se presentaba en pantalla.

Pero mientras ocupó la posición de Primera Dama de México, la elegancia y el glamour jamás faltaron en su vestuario. En los eventos de gala siempre deslumbraba con sus vestidos, que mostraban su encantadora personalidad y su buen gusto a la hora de crear sus outfits.

Uno de sus vestidos más encantadores, fue este modelo rojo rubí de estilo asimétrico, con una capa lateral exquisita que le aportaba una elegancia única. Lo usó durante una gira presidencial en Londres, en compañía de la reina Isabel y su esposo, el príncipe Felipe.

El cabello lo llevó de forma sobria con un peinado recogido del cual se desprendían delicados flecos, y el maquillaje lo llevó neutro, con labios nude y ojos con efecto ahumado. Las joyas combinaban a la perfección con el traje, con incrustación de diamantes y rubíes.

