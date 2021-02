Hija de Biby Gaytán, Alejandra, da lección de moda con un pantalón blanco culotte y un cárdigan tejido

La hija de Biby Gaytán, Alejandra Capetillo, al parecer está bastante mejor de salud luego de ser diagnosticada con Covid-19 hace un par de semanas durante su estadía en España, a donde viajó desde México por compromisos de trabajo.

Desde el balcón de su departamento en Madrid, la modelo celebró sus 400 mil seguidores en Instagram posando de lo más sencilla y relajada al natural, sin maquillaje y con un jean básico de mezclilla, combinado con un suéter de lana marrón claro acanalado, confirmando que en la sencillez se encuentra la elegancia.

Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán, muestra el acogedor departamento que comparte con su ‘roomie’ Tiene una decoración sencilla pero moderna y minimalista

Hija de Biby Gaytán, Alejandra, da lección de moda con un pantalón blanco y un cárdigan tejido

"Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada como ha crecido esta familia, y como cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad jamás creí que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos difíciles estos últimos meses. Gracias infinitas", comentó al publicar la imagen que superó los 23 mil likes.

Y en pleno invierno europeo, deslumbró a sus fans con un atuendo de colores básicos y neutros que cualquier chica puede armar en casa sin gastar demasiado dinero. Desde una terraza, posó con un elegante pantalón culotte blanco que combinó con un top negro ceñido, un cárdigan marfil de lana y un par de tenis, armando así un look cómodo y casual.

Los fan llenaron de halagos a la hija menor de Biby Gaytán, y además se alegraron por su mejoría luego de padecer coronavirus. "Ale tan hermosa, me alegro mucho que ya estés mejor", "Ale, ¿ya recuperada? Me alegro", "Ale tan preciosa como siempre, qué gusto verte tan bien", fueron parte de las reacciones a su publicación.

Biby Gaytán celebra sus 49 años más hermosa que nunca en un exquisito vestido rojo de tul La actriz, bailarina y cantante deslumbró con su belleza y juventud

Alejandra Capetillo ha demostrado, además, que se puede llegar a ser elegante combinando estos tonos a la inversa: en un pasado recorrido por el Museo de Arte Popular en México, deslumbró con un pantalón negro de vestir junto con una camisa blanca y una bufanda glamorosa.

Te recomendamos en video