Carmen Villalobos muestra el perfecto conjunto de lencería negra de cuero para una noche elegante

Carmen Villalobos se ganó el cariño del público cuando personificó a Catalina Santana en Sin Senos no hay Paraíso, cautivando con su talento en una historia que obtuvo atención internacional.

La actriz colombiana, de 37 años de edad, saltó de inmediato a la fama y su rostro estaba en todos lados, desde prestigiosos eventos y premiaciones, hasta sesiones de foto donde pudo presumir su exótica belleza y atlético cuerpo.

La actriz colombiana es una de las favoritas del público / Instagram

Carmen Villalobos cautiva con un conjunto de lencería de cuero y botas de gamuza altas

Una que recuerdan sus fanáticos con cariño mostró a Carmen Villalobos en un fabuloso conjunto de lencería negra ideal para una noche romántica, aprovechando que se acerca el día de los enamorados.

La actriz, quien posó al lado de Majida Issa, complementó el atuendo con unas botas de gamuza altas hasta la rodilla con trenzas, siendo estas el toque pícaro y sexy del conjunto, ideal para seducir a tu pareja.

Carmen Villalobos infarta en un top de encaje blanco con cristales incrustados La actriz sigue desatando pasiones

De seguro, Carmen Villalobos pasará el Día de San Valentín al lado de su esposo, Sebastian Caicedo, con quien se casó hace un par de años y no deja de demostrar la gran relación que tienen con adorables fotos en redes sociales.

Unos pocos meses antes de la boda, la actriz estuvo como invitada en el programa de Don Francisco donde comentó sobre lo que la enamoró de Sebastián, "todo, tiene una carita divina. No fue amor a primera vista, hicimos una novela juntos y nunca pasó nada, un año después nos volvimos a encontrar y allí nació el amor".

Con el también actor en el público, Carmen Villalobos lo llenó de halagos "me enamoró su caballerosidad, Sebastián es de los hombres detallistas, pendiente de las mujeres, es de los que envía flores, mensajes, palabras hermosas que me da, en los buenos momentos y en los no tan buenos, siempre está ahí apoyándome".

Te recomendamos en video