Mira cómo luce hoy 'Catalina Marín' de “Sin senos sí hay paraíso”

Corría el año 2016 cuando irrumpió en las pantallas de Telemundo la telenovela Sin senos sí hay paraíso, una historia escrita por Gustavo Bolívar que se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo narrando lo acontecido después del final de Sin senos no hay paraíso, un exitoso melodrama finalizado en 2009.

Desde el primer instante, la ficción atrapó al público con una nueva trama basada en un libro homónimo de Bolívar que traía de vuelta a los inolvidables personajes que fueron parte de la historia de ‘Catalina Santana’ hasta que decidió terminar con su vida, pero también presentaba una nueva generación, entre ellos, a su nueva protagonista: ‘Catalina Marín’, el fruto de la relación entre ‘doña Hilda’ y ‘Albeiro’, interpretada por Carolina Gaitán.

A lo largo de este drama, que terminaría siendo una saga con varias temporadas, la pura y protegida ‘Catalina, la pequeña’ cautivó a televidentes de numerosos países, pese a todos sus errores, con su personalidad y manera de enfrentar una lucha contra poderosos enemigos, marcada por el pasado de su supuestamente fallecida hermana, de la que desgraciadamente no sale ilesa.

Aunque con el transcurso de la novela, que se desata cuando desobedece a sus padres cruzando la línea amarilla que bordeaba su morada, el personaje fue perdiendo protagonismo hasta al punto de que apenas apareció en El final del paraíso, título de la última temporada, la hija menor de ‘doña Hilda’ igualmente se quedó para siempre con el corazón del público.

Sin duda una parte del cariño de la audiencia y el avasallante éxito de esta primera entrega se debió a la gran personificación que hizo del papel principal Gaitán, quien tenía ya una larga trayectoria en la televisión colombiana cuando hizo su debut protagónico en la cadena hispana con esta producción.

Sin embargo, desde el final definitivo de la trama que la lanzó al estrellato internacional hasta la actualidad, ha pasado ya poco más de un año en el que la vida de Carolina lógicamente ha cambiado. Mira cómo luce hoy y a qué se dedica.

El cambio de ‘Catalina, la mediana’ de Sin senos sí hay paraíso

Desde antes del final la exitosa saga de Telemundo, Carolina del Pilar Gaitán Lozano comenzó a orquestar cambios a su rumbo, tanto a nivel personal como profesional, concretando una serie de planes y proyectos mientras todavía interpretaba impecablemente a la amada de ‘Hernán Darío’.

De hecho, fue precisamente por sus deseos de continuar su carrera asumiendo nuevos retos que la talentosa intérprete, quien se estrenó en el mundo del espectáculo en 2002 como cantante en el grupo Escarcha, que sus apariciones en Sin senos sí hay paraíso mermaron considerablemente.

“(…) Yo pasé el comunicado que sentía que el personaje ya había cumplido un poco su misión. Le mandé una carta a todos los directivos y tenía muchas ganas de llevar a cabo mi monólogo musical, volver a hacer teatro y eso me iba a tomar muchísimo tiempo, muchísima dedicación, así que por esa razón yo dejé de participar 100 por ciento en la serie”, reveló en una entrevista exclusiva con People en Español.

“Me dijeron que era importante darle un final decoroso al personaje, que entendían mis ocupaciones, pero que igual iban a pedirme que estuviera digamos que dándole un final al personaje y pues al final nunca como que desapareció del todo, pero esa fue la razón. En mi situación digamos que el personaje no desapareció del todo, sino que fuimos reduciendo las jornadas de grabación para yo poder hacer lo que tenía que hacer”, explicó sobre el motivo por el que no estaba saliendo en la novela con frecuencia.

Fue así que, con el fin de seguir su corazón y derrochar sus habilidades en otros escenarios, la actriz se desprendió más temprano de la piel de la también llamada ‘Catalina, la mediana’, por lo que el público pudo verla en otros lares desde antes de culminar El final del paraíso.

Su primera producción tras su participación en la ficción, que desde la segunda temporada protagonizó Carmen Villalobos, fue la serie de televisión histórica Córdova, un general llamado arrojo (2019), donde interpretó el papel de la heroína de la independencia de América del Sur Manuelita Sáenz.

Posterior a esto, la intérprete finalmente desplegó sus alas artísticas para cumplir uno de sus más grandes sueños como profesional: protagonizar su monólogo musical Vida porque solo hay una, interpretando a ‘Vida Santiago’, una producción teatral suya por la que se ganó ovaciones en Colombia y Estados Unidos, países donde presentó la puesta en escena.

Luego de alcanzar esta meta en su regreso a las tablas, la histrionisa que ha participado en más de una veintena de telenovelas grabó la película Perfidious dándole vida al personaje de ‘Mía Rey’. Este thriller de habla inglesa, dirigido por Ileana D. Vásquez, aún se encuentra en preproducción; destaca Imdb.

Actualmente, la imparable Gaitán se encuentra rodando su próximo éxito: la serie Cannabica, una ficción donde encarna a ‘Lola’ y comparte créditos con Juan Pablo Urrego, su pareja en Sin senos sí hay paraíso y gran amigo en la vida real.

Por otro lado, Carolina no solo se ha enfocado en su trabajo como actriz desde el final de Sin senos sí hay paraíso, también ha estado explotando su faceta musical. Aunque ya había incursionado en la música en el pasado, se lanzó como solista en 2017 y desde siempre había empleado su talento como cantante para papeles en varias producciones, reimpulsó con fuerza su carrera como cantautora solista el año pasado estrenando nueva música.

Cerquita del mar y Lejos son algunos de los sencillos con los que la multifacética luminaria fascinó al público hace algunos meses atrás, haciendo alarde de su privilegiada voz mientras entonó sus bellas letras.

Igualmente, en pleno convulso 2020, estuvo deleitando a sus seguidores con un espacio en su canal de YouTube llamado “Desde mi rinconcito”, en el cual se dedicó a compartir videos interpretando canciones originales y covers desde lo íntimo de ese espacio en su hogar donde desparrama su pasión por la música.

En cuanto a su vida personal, aunque en Sin senos sí hay paraíso Carolina pelea para poder vivir su amor con ‘Hernán Darío’, en la vida real, la reconocida estrella es una mujer casada con el diseñador gráfico colombo americano Nicolás Moreno, un amante de la música como ella con quien contrajo nupcias en una íntima ceremonia en 2015 pero no se fueron de luna de miel sino hasta meses después por su trabajo en la primera temporada de la telenovela.

Sobre su marido, con quien también dejó atrás su Colombia natal para radicarse en Los Ángeles, la artista develó a la mencionada revista en 2016 que es un “hombre maravilloso” que “no es celoso, que me apoya 100 por ciento en mi trabajo. Tenemos una relación deliciosa basada en el amor, en la libertad y en apoyarnos el uno al otro”.

Al presente, en su cuenta en Instagram, Carolina no tiene fotos con su pareja, quien fue su novio por cinco años antes de caminar al altar, pues mantiene un perfil estrictamente profesional donde solo da vistazos a sus casi 4 millones de seguidores de sus trabajos, aspiraciones y presume su epatante belleza natural.

No obstante, aunque sin duda su vida cambió y ha resaltado con éxito con sus otras pasiones, la estrella de 36 años todavía es recordada y aludida por su interpretación de ‘Catalina Marín’ en Sin senos sí hay paraíso, una producción que, además de fama, representó un gran reto y le dejó un gran aprendizaje y satisfacciones.

“De Sin senos sí hay paraíso me llevo muchas cosas fantásticas, pero sobre todo la felicidad de haberme acercado a tantos públicos de tantas nacionalidades distintas, tantos latinos de tantos países diferentes que se engancharon increíblemente con la serie, tantos que agradecen la primera temporada con todo el corazón por esa historia de amor entre Nachi y Cata”, destacó en una plática a People En Español.

Empero, ahora que esta etapa forma parte de su pasado y su vida artística va en auge, la artista confesó que en el futuro se ve haciendo exactamente lo que hace hoy en día: inhalar y exhalar arte.

“Siempre me visualizo actuando, cantando y bailando. Soy actriz desde hace mucho tiempo, es mi vida, es mi profesión, es mi todo. Así que me visualizo siempre haciendo lo que me gusta hacer y lo que llevo haciendo toda mi vida”, remató en otra charla con el citado medio en 2019.

