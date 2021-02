‘Gaby’, de Una familia de diez, enamora en top rosa, mom jeans y chaqueta torera de lentejuelas

Desde su debut como actriz cuando apenas era una niña, Daniela Luján ha estado imparable conquistando el mundo del espectáculo mexicano con su talento y entrega en numerosas producciones de éxito como Una familia de diez, pero fuera de los foros, de las tablas y lejos de las cámaras, la estrella también acapara el gusto del público sin encarnar ningún otro rol, simplemente siendo ella misma.

Aunque no es muy activa en sus redes sociales, la intérprete de ‘Gaby del Valle’ ha acumulado miles de seguidores en estas plataformas no solo al mostrarse como la actriz con años de trayectoria que todos conocen, sino también como la genuina persona que es al compartir sin fingimientos más sobre ella en todos los escenarios de su vida, sus relaciones, proyectos y, por supuesto, los singulares looks que lleva para todas sus aventuras con los que se ha ganado su puesto como inspiración de moda.

Andrea Torre impresiona con unas fastuosas botas altas de piel efecto serpiente La actriz de 41 años es un referente de moda.

Y es que Daniela ostenta un versátil estilo a la hora de vestir que se adapta al contexto, por lo que sabe cómo lucir elegantísima para sus momentos como celebridad, pero cuando se queda en casa hace gala de su sencillez al transformarse en una mujer más que ama vestir ropa relajada aunque no menos cool; empero independientemente de la ocasión, sus decisiones estilísticas siempre se caracterizan por lograr una sinergia perfecta entre la comodidad, femineidad y autenticidad y así lo demostró con el primer look que presumió este año.

Daniela Luján, de Una familia de diez, impone moda en su primer look del año

En la recta final del primer mes de 2021, la eterna ‘Luz Clarita’ causó furor a través de sus cuentas en redes sociales al presumir su primer atuendo del año, una apuesta de moda casual pero no menos sensacional con la que impuso tendencia al traer de vuelta una prenda de los años 2000 que promete ser la sensación los próximos meses: la chaqueta de estética torera.

En un par de instantáneas, tomadas en dos sets preciosamente decorados con globos, luces de neón y arreglos florales en tonos rosa por la próxima celebración de San Valentín, la estrella de 32 años derrocha belleza y estilo en un outfit compuesto por un bodysuit rosa chicle combinado a la perfección con un par de mom jeans en un tono celeste con el dobladillo hacia arriba, los cuales estilizaron su figura con su tiro alto, calce holgado y corte recto.

Aunque el sencillo pero estiloso look iba bien hasta aquí, la actriz demostró su alma de fashionista al elevarlo con una prenda que le dio un giro completo: un bolero o torera de lentejuelas medianas rosa pastel con hombreras y mangas largas, que usó arremangadas, el cual es ideal para todas las figuras y cumplió su función de enmarcar su cintura.

Instagram: @lalujans

En cuanto a los complementos, la actriz llevó el estilismo con la pieza revival a lo sporty chic al calzarse con un par de daddy sneakers con detalles en rosa, gris y blanco a juego con su ropa y remató con accesorios clásicos como un reloj plateado, un set de preciosos collares en oro y plata y un par de únicos aretes artesanales blancos y con forma de corazón.

Por último, como toque final, la estrella de Una familia de diez realzó su buen aspecto en un sencillo beauty look con su cabellera chocolate radicalmente cambiada con raftas atadas en un recogido effortless y un maquillaje muy suave que destacó sus labios pintados en un tono rosa muy natural para el photoshoot donde además posó con su perro, Pancetta.

Instagram: @lalujans

Como era de esperarse, las imágenes donde Daniela lució regia, a la moda y lista para conquistar lo que venga en este nuevo año de inmediato desataron el revuelo entre sus admiradores quienes, solo en Instagram, le expresaron centenares de halagos por su buen gusto y belleza.

“¡Qué bonita, Dany!”, “Luz Clarita’ si está grande”, “¡Hermosa corazona!”, ¡Estás preciosa!”, “Me encanta su estilo” y “Qué hermosa y guapa estás, ¿tú crees?”, son algunos de los elogios que recibió al pie de las publicaciones, que acumularon miles de corazones robados, la artista que regresará este año a la piel de ‘Gaby’ en las nuevas temporadas ya confirmadas para Una familia de diez.

También te puede interesar: