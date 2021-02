Mila Kunis y Ashton Kutcher tendrán un peculiar regreso juntos a la televisión, checa los detalles

Mila Kunis y Ashton Kutcher tendrán un genial regreso, juntos, a la televisión, durante la transmisión de del Super Bowl 55, donde jugarán los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City.

Claro Shop: La tienda en línea en la que puedes pagar en 36 meses con Recibo Telmex Esta tienda virtual se está posicionando como una de las favoritas de muchos de nosotros, gracias a su gran surtido

La pareja protagonizará uno de los tantos comerciales que se estrenan durante el evento deportivo, situación que aceptaron de inmediato. Mila explicó que a Entertainment Tonight que ni ella o su esposo tuvieron que pensarlo mucho antes de aceptar la oferta, ya que este nuevo trabajo les brindaba la oportunidad de salir de casa durante unas horas y "escapar" temporalmente de sus hijos, tras varios meses de pausa profesional y confinamiento en casa. Mila y Ashton tiene dos hijos, Wyatt de 6 años y Dimitri de 4.

"Se escucha mal decirlo, pero lo hicimos fundamentalmente para disfrutar de algo de libertad. Nos quedamos pensando: '¡Por fin, un par de días fuera!. Nos hizo mucha ilusión y no tuvimos que pensarlo mucho. Además, es la primera vez que Ashton y yo trabajábamos juntos en mucho tiempo, y hay que recordar que llevábamos casi un año encerrados en casa con los niños", confesó Mila Kunis, quien coprotagonizó That 70’s Show junto al que hoy es su esposo.

Y agregó,"cada vez que me proponían hacer un anuncio para el Super Bowl o un evento similar, siempre se trataba del típico comercial de mujer sexy y provocativa, y la verdad es que no se me antojaba hacerlo. Esto ha sido una más que grata sorpresa, y encima se trata de que volvamos a trabajar juntos”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher / Cheetos

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mantienen una relación desde 2012, fueron compañeros de reparto en la serie That '70s Show. La pareja tiene dos hijos y se casaron el 4 de julio de 2015.

El 30 de septiembre de 2014, Kunis dio a luz a su primera hija, una niña llamada Wyatt Isabelle Kutcher en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.​ El 30 de noviembre de 2016, el matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, un niño al que llamaron Dimitri Portwood Kutcher.

También te puede interesar: