Así lucen Thor, Star-Lord y Nebula en las primeras imágenes del rodaje de 'Thor: Love and Thunder'

Australia ya recibió al elenco de 'Thor: Love and Thunder', encabezado por Chris Hemsworth, quien interpreta al Dios del Trueno y de quien se filtraron las primeras imágenes del rodaje.

La nueva película de Thor, dirigida por Taika Waititi ('Thor: Ragnarok', 'Jojo Rabbit'), se graba en Oceanía y varios medios de comunicación y populares cuentas de las redes sociales han publicado fotografías durante las grabaciones, que han permitido ver al protagonista, a Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan) y Kraglin (Sean Gunn).

El Dios del Trueno ha recuperado sus músculos tras lucir gordo en 'Avengers: End game'. En las fotos, aparece vestido con pantalones vaqueros y camiseta de tirantes. Además, vuelve a tener su larga cabellera, como lo vimos en sus primeras puestas en escena en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En otros fotografías, Thor lleva en sus manos el 'stormbreaker', arma que adquirió en 'Avengers: Infinity War'. Por su parte, Star-Lord y Kraglin llevan trajes color granate, mientras que Nebula, en la parte superior, luce un atuendo distinto.

Chris Hemsworth and Chris Pratt are spotted on the set of Thor: Love and Thunder in Sydney https://t.co/5ido6Qzyhu

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2021