Frida Sofía hace poderosa publicación tras emotivo mensaje de Alejandra Guzmán

Desde hace varios años la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha dado mucho de qué hablar, pues se sabe que han estado distanciadas por diversos desacuerdos que han hecho públicos tanto en entrevistas como en redes sociales. Sin embrago, entre lágrimas La Guzmán afirmó que extraña y ama a su hija, quien publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram relacionado con el amor propio.

Durante el programa Despierta América, Alejandra Guzmán le envió un mensaje a su hija Frida Sofía en donde confiesa que la ama y la extraña.

"Frida está en una época y en una edad, que es lógico que tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también, entonces cuando tu buscas tu propia identidad es cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre y es normal. Creo que ahora como son cosas más grandes por las redes, se vuelve más grande el problema pero al final ella y yo algún día vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño ni lo haría. Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, cómo no la voy a necesitar ", destacó la cantante.

Instagram

"La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida (…) Yo también he trabajado mi culpa, sí porque eso es lo único que le puedo mostrar: mi ejemplo y lo estoy haciendo con todo el corazón, entonces espero que le llegue esta luz que sale de mi alma y de mi corazón porque la amo y eso es lo único que le puedo dar. Todo este amor que siento por ella", mencionó Alejandra Guzmán.

Pero eso no fue todo, pues la intérprete de Yo te esperaba le envió un emotivo mensaje. "Te necesito, te amo, aquí estoy para ti y siempre te voy a esperar, siempre", afirmó Alejandra Guzmán, quien no pudo contener e llanto.

Alejandra Guzmán reaparece renovada y juvenil en pants jogger de terciopelo con playera gris y botines Enseñó cómo ser elegante con un atuendo relajado

Frida Sofía publica poderoso mensaje

Tras el emotivo mensaje de Alejandra Guzmán, Frida Sofía publicó una fotografía en su cuenta de Instagram del texto de un libro en el que habla sobre el amor propio. "Cuando sabemos quiénes somos y creemos en eso, nuestros más grandes sueños se hacen posibles", se puede leer.

Alejandra Guzmán confesó que le ha afectado la pandemia…

"Tuve que buscar una terapeuta porque sí empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar, pero me ayuda mucho escribir, me ayuda mucho sacar de mi cabeza estas emociones porque soy muy sensible. El rollo es conocerte mejor, decir 'ok Ale estás sensible pero no te me deprimas' haz algo para esto. Ahorita me estoy tomando un antidepresivo pero no importan, lo que te sirva adelante y la terapeuta me está ayudando también", explicó durante el programa Despierta América.

Alejandra Guzmán sorprende al cambiar de look: luce irreconocible La cantante volvió a su icónico look de los años 80

También puedes ver: