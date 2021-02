Kendall Jenner en sudadera tie dye, leggings rosa y sandalias de goma muestra cómo vestir chic a bajo costo

Kendall Jenner se convirtió en una de las supermodelos más reconocidas a nivel mundial, caminando para prestigiosos diseñadores como Versace, Balmain y en la pasarela de Victoria Secrets.

Mientras está acostumbrada a utilizar ropa exclusiva, diseñada para su cuerpo, la hermana de Kylie Jenner mantiene un atuendo sencillo en su día a día, tal cual como fue captada en Los Angeles mientras salía del gimnasio.

Kendall Jenner fascina con una sudadera tie dye, leggings rosa y sandalias de goma

Kendall Jenner sorprendió a los fanáticos con su hermosa apariencia cuando salió de una clase privada de pilates. La protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians' se veía espectacular con una sudadera de arándano tie dye.

Lucía unos leggings ceñidos a juego para mostrar su forma física. La modelo también lució un bolso negro para darle a su personalidad un look perfecto.

Instagram

Kendall Jenner, de 25 años de edad, usó una mascarilla beige para protegerse a sí misma y a los demás de la pandemia de Covid-19. Complementó el look con unas coquetas sandalias de goma grises.

La modelo y actriz estuvo acompañada en el estudio por su amiga Lauren Perez bajo las instrucciones de la entrenadora Liana Levi, quien 'acepta clientes solo por recomendación', una de las más exclusivas de California.

Las fotos más sexys de Kendall Jenner en bikini durante sus vacaciones en México Kylie y Kendall Jenner estuvieron en México de vacaciones y se hospedaron en una lujosa mansión en Careyes, Jalisco

Este es un ejemplo perfecto de cómo verse chic y a la moda con prendas básicas y a bajo costo, sin tener que recurrir a los ahorros para poder lucir bien. Las hermanas Kardashian-Jenner son conocidas por su ropa simple, minimalista pero sin perder la elegancia que las caracteriza.

Te recomendamos en video