Millie Bobby Brown luce hermosa en playera vino tinto y skinny jeans negros

La conocimos interpretando a ‘Eleven’ en Stranger Things y ahora, con la cuarta temporada de la serie de Netflix próxima a estrenarse y a poco de cumplir sus 17 años, Millie Bobby Brown ya está consagrada en todo el mundo como una de las mejores actrices jóvenes y auténtico referente de moda con un brillante futuro gracias a sus habilidades artísticas, desparpajo e insuperable estilo a la hora de vestir.

Millie Bobby Brown luce encantadora en un vestido marfil con mangas abullonadas La estrella mostró el look femenino y juvenil que llevó para Nochevieja.

Desde su súbito ascenso a la fama, a la par de construirse en tiempo récord una exitosa carrera como actriz, la estrella creció también en el mundo la moda y la belleza, una pasión que la impulsó a lanzar su línea de cuidado para la piel, Florence by Mills, y también la llevó a captar rápidamente la atención de firmas de renombre, como Converse, Pandora y Penshoppe.

Precisamente, para esta última casa de moda, la joven reina del estilo teen modeló en 2020 sus exclusivos diseños para importantes campañas en las que llevó un sinfín de juveniles atuendos con los que derrochó su belleza natural y alardeó otro de sus dones innatos: su facilidad para el modelaje.

Millie Bobby Brown fascina en un look juvenil con skinny jeans

Aunque son varios los looks de Penshoppe que Millie Bobby Brown ha modelado desde que se asoció con la firma de ropa casual, hay uno muy cool que exhibió en una imagen promocional, publicada en la cuenta en Instagram de la marca el año pasado, que causó furor por lo bien que le sentaba.

En la mencionada instantánea, la activista, actriz y empresaria posa sentada en el suelo luciendo hermosa en una playera básica en color vino tinto que traía un bolsillo con bordado floral, específicamente el modelo Sunny Side, combinada a la perfección con un par de favorecedores pantalones de mezclilla negros estilo skinny de cintura alta.

Millie Bobby Brown en jersey y falda de cuadros rojos tiene la combinación más coqueta del otoño Todos hablan de ella con su reciente película "Enola Holmes".

El atuendo de la nacida en España para el photoshoot fue complementado con unos clásicos tenis blancos, infaltables en el armario de cualquier joven, y un beauty look sencillo que realzó su belleza compuesto por un maquillaje suave y su corta melena peinada en ondas effortless adornadas con una linda diadema de tela estampada.

“Nos encontrarás con nuestra chica favorita Millie Bobby Brown en el lado soleado”, fue la frase que escribió la marca establecida en Filipinas en la leyenda de la postal donde la brillante luminaria se ve verdaderamente radiante y como pez en el agua posando muy sonriente para la cámara.

Como era de esperarse, los millones de seguidores de Millie en la red social no tardaron en reaccionar en ese entonces al pie del post con centenares de comentarios celebrando su logro como modelo y halagando su buen aspecto en el look femenino, fresco y atemporal ideal para llevar en una cita de día, de compras de emergencia en la nueva normalidad o hasta para atender a las clases virtuales con el mejor estilo.

“Tan adorable”, “¡Ella es tan linda!”, “Me encanta este look, Dios mío”, “Se ve increíble”, “Hermosa y femenina”, “Ella es perfecta”, “Mills es magnífica”, “Me encanta esta foto” y “Me fascina este look y también estoy tan orgulloso de mi chica”, fueron apenas un puñado de los elogios que recibió la también protagonista de Enola Holmes.

También te puede interesar: