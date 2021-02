Conoce a las parejas en la vida real del elenco protagónico de “Vencer el desamor”

La exitosa telenovela Vencer el desamor no solo ha arrasado en los niveles de audiencia desde su estreno el año pasado tocando diversas problemáticas concernientes a la sociedad actual a través de la vivencias de cada personaje, también ha enamorado al público mexicano con las distintas historias de amor que se han ido desarrollando a lo largo de su excitante trama.

Desde la genuina relación entre ‘Ariadna’ y ‘Álvaro’, el idilio de ‘Dafne’ y ‘Gael’ y hasta el amor joven entre ‘Gemma y Dimi’, son varios los romances en esta producción de Rosy Ocampo que han emocionado a los televidentes a pesar de los desafíos y vaivenes que han tenido que enfrentar.

Sin embargo, aunque algunas de las parejas que se ganaron el corazón de los espectadores no han podido vivir con libertad su pasión o simplemente decidieron separarse por sus circunstancias, en la vida real, varios de los actores de la ficción sí protagonizan a plenitud su propio romance de telenovela con el que demuestran que el amor fuera del set sí existe.

Actores de Vencer el desamor que viven romances de telenovela en la realidad

Aunque Vencer el desamor ha presentado al público todo tipo de parejas, desde las entrañables que cautivan a cualquiera hasta las que despiertan frustración, fuera de la pequeña pantalla, los miembros del elenco de esta historia original que están enamorados solo viven relaciones de ensueño que superan hasta la ficción más enternecedora. Conoce quiénes son integrantes del reparto protagónico que no solo viven el amor en la pantalla, también en realidad:

Claudia Álvarez

En la piel de ‘Ariadna’, en Vencer el desamor, Claudia Álvarez encabezó romances de ficción con dos galanes. Y es que su personaje inicialmente tiene una relación aparentemente estable con ‘Eduardo’, el padre de su hijo, interpretado por Juan Diego Covarrubias; empero, tras su abandono, halla un intenso amor en el hermano de su ex ‘Álvaro’, encarando por David Zepeda, un idilio que no es bien recibido por todos.

Por fortuna, en el plano real, la vida amorosa de actriz no es para nada complicada, sino un auténtico cuento de hadas pues lleva más de 9 años de relación y cuatro de feliz matrimonio con el productor Billy Rovzar.

La pareja se conocía desde hacía años y además compartían la misma representante, pero no fue sino hasta mucho tiempo después de su primer encuentro, luego de que Claudia sufriera una decepción amorosa que dio pie a una íntima conversación entre ambos, que las chispas saltaron y nunca más se separaron. Los tórtolos se juraron amor eterno el 19 de noviembre de 2016 en una lujosa ceremonia celebrada en Riviera Nayarit.

Actualmente, ya no son una familia de dos, sino de tres, pues el 26 de diciembre de 2019 recibieron una gran dicha al convertirse en papás de su primera hija en común, Kira.

Juan Diego Covarrubias

En esta producción de Televisa, Juan Diego Covarrubias hace exasperar a más de uno con su gran actuación del antagonista ‘Eduardo Falcón’, quien causa mucho daño a las mujeres que lo han amado; no obstante, en su vida real, el galán de telenovelas es todo lo contrario y vive un hermoso idilio desde hace poco más de un año con la modelo Renata Haro, con quien se estrenó como papá hace algunos meses.

Poco después de su divorcio de Edna Monroy en 2019, el histrión recuperó su fe en el amor con la modelo. Y, un año después de enamorarse e iniciar una bella relación, en junio de 2020, anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer bebé, el cual poco después compartieron que sería una niña.

Finalmente, la pareja confirmó en noviembre del año pasado el nacimiento de su pequeña Renatita, quien llegó para transformar sus vidas y fortalecer el hermoso noviazgo.

"Les presentamos a Renata Covarrubias Haro. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien. Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mí, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras, no podemos estar más felices de conocerla y de tenerla en nuestros brazos para llenarla de amor y muchísimos besos", escribió Juan Diego en Instagram.

Luego de este feliz acontecimiento, el actor confirmó que quiere pasar el resto de sus días con Haro, por lo que decidió comenzar este nuevo año con el pie derecho al pedirle matrimonio a su novia los primeros días de enero con una romántica y original proposición en la playa tras una sesión de paracaidismo.

Su guapa novia, por supuesto, le dijo que sí en el escenario de película orquestado por Covarrubias, quien pese a su originalidad, se mantuvo tradicional al entregarle de rodillas la sortija de compromiso. Mira cómo fue el especial instante:

Julia Urbini

Dentro de Vencer el desamor, Julia Urbini es ‘Dafne Falcón’, una joven madre de dos que tristemente sufrió la pérdida de su esposo. Aunque después encuentra nuevamente el amor en ‘Gael’, su relación es bastante compleja.

Afortunadamente, fuera de la televisión, a Julia le va muy bien en el terreno amoroso pues mantiene una linda relación desde 2017 con el también actor Francisco Pizaña, luego de que ambos se enamoraran mientras grababan la telenovela Caer en tentación; publicó People En Español.

En esta ficción, los histriones eran “pareja”, ella en la piel de ‘Lola’ y él, en la de ‘Juan Durán’. Ahora, más de tres años después, el noviazgo está más fortalecido que nunca y así lo demuestran en sus redes sociales, donde ambos continuamente dan muestras del gran amor y la complicidad que se tienen con románticas postales.

“Estamos felices. Todo suma. Nuestra relación es una cosa muy aparte de la ficción, pero sin duda ese vínculo que tenemos a la hora de conectar en escena nos ayuda. Fue algo casi simultáneo a las grabaciones de la telenovela”, reveló Pizaña a la revista TVyNovelas, según reseñó Univisión, en 2017.

Valentina Buzzurro

La última integrante del elenco principal de Vencer el desamor que actualmente vive felizmente enamorada fuera de personaje es Valentina Buzzurro, quien sostiene una relación con Luis Curiel, un talentoso histrión que conoció en el rodaje de la película Olimpia, en el año 2018.

En sus perfiles sociales, la intérprete de ‘Gemma Corona’ continuamente alardea su inmensurable amor por su pareja en numerosas fotos donde alardean su gran conexión y desparraman toneladas de miel.

“Mi gruñón, mío de mi corazón”, escribió la estrella de 20 años en la descripción de una foto en la que posan juguetona y amorosamente junto a su “amore”, quien además de brindarle un sincero cariño, es un gran apoyo para ella en su trabajo como profesional. De hecho, la ayudó a construir el personaje de ‘Gemma’.

“Mi novio también es actor y siempre me ayuda mucho a guiarme en el proceso creativo. Me ayudó a buscar el cuerpo, la voz…”, contó en una entrevista a People En Español.

El resto de los actores que conforman el elenco protagónico, David Zepeda, Daniela Romo, Altaír Jarabo y Emmanuel Palomares, están solteros al menos por ahora.

El público podrá descubrir qué pasará con las parejas de Vencer el desamor en los nuevos episodios de la telenovela, que se transmiten de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche, por Las Estrellas.

