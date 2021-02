¿Por un hijo? Michelle Renaud rompe en llanto al hablar de ruptura con Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera impactaron al mundo del espectáculo con su separación, pues mantenían una de las relaciones más queridas por el público. Sin embargo, los actores decidieron poner fin a su relación amorosa pero continuar con su relación de amistad y de trabajo, ya que los dos protagonizan la telenovela Quererlo todo de Televisa.

Tras los rumores y especulaciones que surgieron a raíz de su separación, Michelle Renaud y Danilo Carrera decidieron romper el silencio y hablar abiertamente de las causas que los motivaron a poner fin a su relación.

Por medio de un live en Instagram, Michelle y Danilo destacaron que tenían diferentes objetivos en sus vidas debido a que Michelle quiere formar una familia y tener otro hijo, sin embrago Danilo todavía no quiere convertirse en papá.

La pareja de actores dio a conocer su ruptura / Instagarm

Durante el en vivo Michelle Renaud no pudo contener el llanto y enfatizó que es cierto que ama más que nunca a Danilo pero sus caminos van en distintas direcciones.

"Te amo más que nunca y estoy súper agradecida contigo (…) Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también pero no ahorita ¿saben? Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en la edad de hacerlo pero estoy adelantada en procesos, yo tengo mi hijo, quiero otro hijo ya pronto, yo quiero una familia. También dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos", mencionó Michelle entre lágrimas.

Asimismo Danilo Carrera destacó que debido a que tienen la misma edad fue difícil llegar a un acuerdo. "Si yo tuviera 35 o 36 creo que estaría en ese momento de mi vida y es súper difícil, a mí también me duele y me cuesta porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y en poder cumplir todos los sueños que teníamos y te lo digo aquí y ya te lo dije el otro día, es una manera de cerrar la puerta pero dejar un ventana abierta", dijo el actor. Si embrago, Michelle enfatizó "si te vas, te vas".

"No sabemos qué pase, solamente se vive una vez, pero sí a veces a que tener esta comunicación con la pareja porque mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo ¿saben? Entonces fue una plática que justo surgió en el Covid (…) Le dije qué onda, yo ya quiero ser mamá mañana, o sea ahorita y él dijo 'no, yo no quiero ser papá' y para mí fue muy fuerte", confesó Michelle

Los actores también aprovecharon para aclarar los rumores sobre su separación y enfatizaron que siguen manteniendo una buena relación a pesar de que ya no son pareja.

Así lo dijeron Michelle Renaud y Danilo Carrera

Cabe destacar que hace una semana, la pareja anunció su ruptura por medio de redes sociales, donde enfatizaron que aún siguen siendo muy buenos amigos.

"Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita , queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo, seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO"

