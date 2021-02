Ricky Martin es comparado con el Canelo por su nuevo look

Ricky Martin se encuentra en su casa de la playa junto a su familia.

El cantante utiliza sus redes sociales para compartir momentos especiales junto a sus hijos y esposo; además de algunos mensajes que hacen reflexionar.

Durante esta pandemia, el propio cantante puertorriqueño se ha mantenido alejado de eventos públicos, solo con pequeñas salidas para no poner en riesgo a su familia.

El artista ha manifestado su preocupación de que la gente no toma en serio el Covid; por ejemplo, criticó que Miami esté completamente abierto y con hoteles a reventar pese a la pandemia.

Ricky Martin ha manifestado en muchas ocasiones lo importante que es su familia y sus hijos, sobre todo lo enamorado que está de su esposo Jwan Yosef.

También, el popular artista ha dicho que tiene que combatir el aburrimiento con soluciones creativas.

Ricky Martin, de cantante a estilista en sus tiempos libres

Lo vemos jugando con sus hijos, grabando momentos íntimos con su pareja, pero también experimentando con su look.

Ricky Martin decidió aclararse la barba durante esta inactividad en los escenarios.

Pone de buenas al mundo

Lo más divertido son los comentarios que provoca, en especial con este cambio de imagen, en el que muestra una abundante barba rubia platinada.

Hubo seguidores que no pudieron evitar hacer una comparación con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

"Achinga pensé que era el Canelo", "Podrías ser el doble del Canelo", "Deberían tener una pelea para ver quién es el más guapo", "Pareces hermano del Canelo", fueron algunos comentarios que se leyeron en sus redes sociales del artista.

El cantante puertorriqueño sigue cosechando éxitos, y tras su presentación en los Latin Grammy donde se llevó el reconocimiento de su público por su performance de sus éxitos musicales, confirmó lo grandioso de su trayectoria artística.

Mientras otro señalaron sobre su cambio de imagen: "Like Poseidon!", "Santa?", "Blondes have more fun", "Si estás aburrido, venite a casa!!!!! Tengo un montón para planchar y lavar…. eso sí, te convido un rico asadito después…", "Noooooooooo rubio noooooo", "Cómo se puede ver siempre guapook ok ok es @ricky_martin", "Habla con él… No me like", "Hermoso! Ponete un color fantasia! Siiiii ? rosa pastel o morado!".

Ricky Martin comparte momento íntimo desde casa El cantante muestra sus "oscuros deseos" junto a su marido, a quien llama cariñosamente "Mi papi".

