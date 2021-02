Susana Zabaleta hará sudar a los políticos

Susana Zabaleta experimenta nuevas sensaciones y desarrolla sus inquietudes creativas que van más allá de la música y la actuación.

La cantante mexicana aún está muy sensible con el tema de Armando Manzanero, pero gracias al libro El otro libro de los abrazos encontró una manera de reconfortar el alma.

“El mejor abrazo de la vida es el de los hijos. Hace poquito (suspiro) aún no supero las cosas. El maestro (Armando Manzanero) muere el 28 de diciembre, mismo día del cumpleaños de mi papá, llegó Matías, mi hijo y me dijo: 'Má no debes estar triste, tienes que estar muy feliz porque lo conociste, tú si fuiste su amiga, tuviste con él'. Recibí una abrazo de mi hombre Matías, al quien hice yo. Me le dio para reconfortarme, ese abrazo que no lo tengo de un hombre de pareja”, compartió Susana Zabaleta a Publimetro.

En 2012, la actriz inició este proyecto, convocó en espacios públicos a personas a quienes les hiciera falta un abrazo largo y reconfortante.

Como la experiencia fue tan enriquecedora, la repitió en 2014 y en 2018.

“Este libro es como la recapitulación de los años que llevo haciendo este ejercicio de los abrazos y entender lo que el ser humano necesita de otro seres humanos”.





Publicidad





Reconoció que en su infancia hubo una ausencia de abrazos.

“En el libro viene la explicación del porqué vengo yo a dar abrazos, porque en mi familia no se acostumbraba, como que darlos era un signo de debilidad, no éramos o somos muy abrazadores. Cuando salí de mi casa, salí muy joven porque no había preparatoria en Monclova, siempre me decían mis papás: 'Cuidado con los hombres, si te embarazas te quito el apellido', por eso siempre relacioné el abrazo con sexo”.

Para El otro libro de los abrazos, Susana Zabaleta invitó a amigos a aportar valiosos testimonios de este vital ejercicio humano.

Entre ellos, destacan Armando Manzanero, en su última participación dentro de un proyecto artístico; además de Adela Micha, Roy Campos, Rubén Albarrán, Regina Orozco, Juan Villoro, Javier Solórzano, y Luz María Zetina, entre otros.

“Por ejemplo, Roy Campos habla del abrazo político. La gente pensaría que no hay abrazo feo, pero el político es una cosa asquerosa, donde te dan una palmada en la espalda como si te fueran a matar o a dar la madre, ese ese un abrazo detestable e hipócrita”, dijo Susana.

El libro está diseñado en un formato experimental, como un ensayo fotográfico con 46 imágenes de los mejores fotógrafos documentales de nuestro país, “son dos libros entrelazados para apapachar el corazón”, añadió Zabaleta.

"Yo creo que a mí me sanó un abrazo, un abrazo puede sanar a cualquiera".

Estrenará programa de entrevistas a políticos

“Estrenaré un cabaret político en un plataforma digital que espero salga para marzo. Creo que hay que conocer a los políticos para dejar a un lado nuestra ignorancia, así que vamos a desmenuzar -literalmente- a los políticos".

Agregó, "vale la pena ponerlos a sudar, porque creo que ya estamos hasta la madre de políticos que además nos prometen cosas y cuando llegan al poder… No sé lo que tendrá esa silla presidencia que hace mierda a todo el mundo. No conozco a una persona que llegue a esa silla presidencial y que no se convierta en otro ser humano, así como hurgamos en los abrazos, también hurgaremos en la mierda”, puntualizó Zabaleta.

Sueños sin cumplir

Después de la muerte de Armando Manzanero, la cantante se quedó con varias pendientes.

– "Uno de los sueños que no se me cumplieron y que me duele muchísimo es haber terminado la trilogía con el maestro Manzanero, de volver a recorrer la República Mexicana para atascarnos de comida, volver a platicar de nuestros grandes amores y de las cosas más íntimas que se te puedan ocurrir", compartió Susana.

– "Alguien me dijo: 'Deberías escribir esos momentos', de inmediato contesté, cómo se te ocurre es mi amigo, uno le cuenta las perores cosas que hemos hechos a los amigos. Ellos esperan que te las quedes para siempre en la mente".

– "Grabé con Rodrigo de la Cadena la canción Me puse a pensar para hacerle un homenaje al maestro, quien siempre nos quiso juntar y yo de rejega como siempre, nunca quise y siento que si canto la canción de Rodrigo va a ser para saldar una deuda con él".

Presentación de libro y concierto virtual

9 de febrero, 19:00 horas será la presentación virtual del libro, a través de las redes de la librería Gandhi.

6 de marzo, 21:00 horas, show virtual Juntas y revueltas con Regina Orozco, por Eticket.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: