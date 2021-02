Ariadne Díaz 'tatúa' a su hijo Diego de cuatro años ¡Así lo presumió en redes!

Ariadne Díaz es una de las actrices que más comparte en sus redes sociales momentos con su hijo Diego, de cuatro años, quien esta ocasión sorprendió al presumir los tatuajes que le hizo su mamá en su cuerpo.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ariadne Díaz compartió una serie de historias en las que se puede ver al pequeño Diego con diversos dibujos en su cuerpo.

"Estoy aquí tatuando a Diego, que me pidió que le tatuara sus carritos ¿Qué tal? Todo tatuado, pero es difícil esta tarea porque es bien cosquilludo, entonces quiere que lo tatúe todo pero le dan muchas cosquillas", mencionó la actriz.

Ariadne Díaz / Instagram

En las publicaciones se puede observar lo bien que se la pasaron Ariadne Díaz y Diego. "Así quedaron los tatuajes, aquí le hicimos este coche, que quien sabe qué sea pero es muy parecido a este y un boche que como vemos es idéntico, luego me pidió su nombre, el de su mamá y no es que yo escriba mal, lo que pasa (…) No saben lo difícil que es tatuar una lombricita moviéndose", comentó.

Todo se trató de un juego en el que el pequeño Diego le pedía a su supuesta tatuadora el diseño que quería grabarse en la piel.

Así tatúa Ariadne Díaz a su hijo Diego…

Cabe destacar que Ariadne Díaz se ha caracterizado por es una mamá divertida y cómplice de las ocurrencias de su pequeño, pues constantemente muestra lo unidos que están, así como sus divertidos juegos.

"No pudimos decidir entre acción y aventura así que hicimos una aventura llena de acción. La verdad es que jugar con él siempre es increíble!! ¿Ustedes a qué juegan con sus hijos?", escribió la actriz en una de sus publicaciones de Instagram a lado de su hijo.

La actriz ha formado una hermosa familia a lado de su esposo Marcus Ornellas y conforman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

