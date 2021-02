'CODA', con Eugenio Derbez en su elenco, gana cuatro premios en el Festival de Sundance

'CODA', la nueva película en la que actúa el comediante y actor mexicano Eugenio Derbez, fue una de las grandes y sorprendentes ganadoras en el Festival de Cine de Sundance, uno de los más importantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos.

En total, fueron cuatro galardones que recibió la cinta de bajo presupuesto: Mejor dirección por una película dramática estadounidense, el Premio del público por una película dramática y el Gran premio del jurado de los Estados Unidos en la categoría drama, los tres para el director Sin Heder, y el Premio especial del jurado por el mejor elenco para todo los actores de CODA en conjunto.

🏆 US Grand Jury Prize: Dramatic goes to Siân Heder for CODA. #Sundance pic.twitter.com/sYG44OcEdF — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2021

🏆 Directing Award: US Dramatic goes to Sian Heder for CODA. #Sundance pic.twitter.com/nobzqP0goc — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2021

🏆 Audience Award: U.S. Dramatic presented by @Acura goes to CODA directed by Siân Heder. #Sundance pic.twitter.com/HTgF1NpB5z — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2021

🏆 US Dramatic Special Jury Award for Ensemble Cast goes to CODA. #Sundance pic.twitter.com/ogcO6pnpB9 — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 3, 2021

"Una película sin expectativas" que abrió el Festival

Eugenio Derbez admitió que 'CODA' era "una película sin expectativas" y que lo primero que sorprendió fue la elegida para abrir el Festival de Sundance.

"Era una película pequeña sin muchas expectativas. La primera noticia maravillosa que nos llegó es que iba a abrir el Festival de Sundance. No solo participó, si no que abrió el festival que ya es un honor, es un reconocimiento. Se pelearon por ella varias plataformas. Rompió récords de venta", explicó el actor a través de las redes sociales, en las que recibió diferentes felicitaciones y celebró diciendo "¡Viva México!".

'CODA' cuenta la historia de una familia de sordomudos, basada en hechos reales. Su nombre significa 'Child Of Deaf Adults', o hijo de padres sordos en español.

"Habla un poco de este proceso que tienen que pasar muchos hijos que tienen padres o hermanos o parientes sordos y ellos son el único contacto con el mundo exterior. Alguna veces dedican su vida entera para dedicarse a ser los interpretes de la familia", cuenta Derbez.

La película fue escrita y dirigida por Sian Heder, además de ser protagonizada por Emilia Jones, Merlee Matlin y Troy Kotsur. Además, el elenco lo completan el propio Eugenio Derbez, Daniel Durant, John Fiore, Lonnie Farmer, Kevin Chapman, Amy Forsyth, entre otros.

Eugenio interpreta a un maestro de música. Para el papel, tuvo que tomar clases de piano, de dirección de coro y aprendió a dirigir una orquesta. También le enseñaron algunas cosas sobre el lenguaje de señas.

