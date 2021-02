Fallece padre de Leticia Calderón por Covid

Hace algunas semanas, Lety Calderón de 52 años informó que se encontraba bien atendida por un gran grupo médico, y agradeció la preocupación de sus amigos y seguidores al dar positivo al Covid.

La actriz mexicana dio a conocer que ella y algunos miembros de su familia se habían hecho la prueba del coronavirus.

Por lo cual, algunos fueron hospitalizados luego de contagiarse por Covid-19.

Tras su salida del hospital Lety compartió a los medios de comunicación que su querido padre seguía internado por haberse contagiado del virus, pero que en cuestión de días iba a poder regresar a casa.

Fue la misma actriz, que informó a través de su cuenta de Twitter, que su querido padre Mario Calderón, murió este miércoles.

Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito. — Leticia Calderon (@letyca79) February 3, 2021

Actriz con nuevos retos

La actriz recién estreno su cuenta de Instagram, pero evitará -por ahora- el TikTok.

"Todavía no subo nada a Tik Tok, todo es a través de Instagram, apenas me estoy abriendo. Mis amigos y compañeros me abrieron otro de Lety en tu casa, algo así, para compartir con mamás recetas de cocina, pero eso también lo hago en mi propia cuenta. Quiero que conozcan mi vida en familia, que no es tan diferente , compartir tips y consejos. Quiero que me vean que me toca hacer la limpieza en casa, ser maestra de mis hijos, cocinar, hacer manualidades, tejer, pintar bordar… Todo eso lo comparto para aprovechar que se puede estar en contacto con la gente", dijo a Publimetro.

