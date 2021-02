Gana un kit de Jack Daniel's

¡Gana!

Si eres de las primeras personas en contestar correctamente las siguientes preguntas y mandas tus respuestas junto con tus datos completos (nombre, sección favorita de Publimetro y edad) a [email protected] podrás ganar un kit de Jack Daniel's

Jack Daniel's es el whiskey más vendido en el mundo, proviene de la destilería más antigua registrada en Estados Unidos, en la cual se sigue haciendo cada gota de este icónico whiskey desde su fundación en 1866, elaborado con el mejor maíz, centeno y cebada malteada. El proceso se realiza con agua del manantial de la cueva Spring Hollow que es libre de hierro, para después pasar por un filtro de carbón de maple cuyo resultado reposa en barricas de roble blanco americano, que son utilizadas una sola vez.

Actualmente este whiskey cuenta con un amplio portafolio que incluyen sus clásicas etiquetas como Old No. 7, Tennessee Honey, Tennessee Apple, Gentleman Jack, Single Barrel y sus ready to drink.

El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud.

Trivia válida únicamente para mayores de edad.

Preguntas:

¿Cuál es el trago más icónico de Jack? ¿En qué año Jack Daniel’s fue galardonado con la medalla de oro en la Feria Mundial de St. Louis como el whiskey más exquisito del mundo?

* El ganador será notificado vía correo electrónico.

BASES:

Podrá participar cualquier persona que sea lector de PUBLIMETRO y que resida en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana sin distinción de sexo y que sea mayor de edad. No se respetará premios a personas que no residan en la ciudad que se indica. La inscripción en este concurso es gratuita.

NO podrá participar empleados de PUBLIMETRO, ni familiares, ni terceros que tengan relación de servicio o comercial con PUBLIMETRO.

La participación de cualquier persona en el concurso supone la conformidad y aceptación de las presentes bases de participación.

Si eres identificado como ganador, pero realizaste alteraciones en tu correo o nombre, se podrá anular el premio a la hora de recogerlo. Te pedimos que participes con tu nombre y correo que usas, ya que al participar con nombres y correos diferentes, dejas pasar la oportunidad a otro participante.

Nos reservamos el derecho de entrega si hubo alteraciones durante la participación.

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las presentes bases de participación determinará la descalificación inmediata del participante.