La Casa del Actor Mario Moreno pide apoyo del público general para superar crisis

Cuando la Casa del Actor Mario Moreno fue inaugurada el 20 de febrero de 1944, fue el mismo Cantinflas quien señaló lo que todo artista encontraría en esa casa: “… ya no morirá de soledad, pobre, enfermo y olvidado; porque ya tiene un hogar y una familia que somos todos nosotros.”

Con 77 años de servicio, el refugio de actores retirados está en peligro de cerrar sus puertas definitivamente debido a que desde hace más de dos años no recibe apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), aparte de mantener una lucha legal contra su dirigente, el actor Jesús Ochoa.

Jorge Ortíz de Pinedo, encargado del patronato que dirige el asilo, compartió a través de las redes sociales: “De no ser porque estamos en una situación verdaderamente crítica, no nos atreveríamos a pedirlo, pero necesitamos dinero para poder pagar sueldos, seguro social de los empleados, luz, gas, teléfono y todos los gastos que la misma casa requiere".

Añadió, “(…) Es importante recordarle a los otros actores que en este lugar están sus compañeros, y pedirles que no los olviden, porque todos podemos necesitar un refugio en la tercera edad; aquí se encuentran artistas ancianos que trabajaron toda su vida confiados en que la ANDA los iba a cuidar, algo que desgraciadamente no ha sucedido”.

La Casa del Actor, que alberga a más de 40 adultos mayores pasa una situación que los orilla a solicitar apoyo económico a otras fundaciones, empresarios y público general, algo que fue cuestionado por la gente.



"Que vergüenza de ANDA", "Es el momento en que Angélica Rivera y todas esas 'divas' podrían apoyar, no? Todas y todos esos que tuvieron exclusividades millonarias, esas señoras (que ni mexicanas) y cobran pensiones alimenticias como si las bendiciones fueran de la realeza… todos esos ejecutivos de Televisa millonarios… digo!", "La verdad es que gente como yo, aunque quisiéramos…Nunca he entendido cómo un artista que tuvo fama y fortuna termina sus días en un asilo", "Siendo artistas muy famosos y con mucho dinero, como es que terminan en este lugar. A caso no ahorraron y pensaron en su vejez. O será que quieren todo regalado", "Para ellos que nos andado tanto deberíamos de a hacer un Teletón no es posible que estén así", fueron algunos comentarios de internautas.

La Casa del Actor Mario Moreno tiene la misión de brindar atención a los requerimientos básicos de subsistencia, en materia de alimentación, vestido y vivienda, así como asistencia médica a adultos mayores de escasos recursos, que hayan sido actores ya sean de teatro, cine, radio, cabarets, circo, variedades, televisión, etc. Y se encuentren domiciliados en la República Mexicana.

Campaña Actuemos por los que ya actuaron

Lorenza de la Garza, Teo González, Laura Luz, Darío T. Pie, Teo González, Mauricio Herrera, Sylvia Pasquel, Mario Iván Martínez, entre otros, hacen un llamado para reunir fondos para el hogar de los actores, que señalaron en varios videos que sin recursos no habría otra opción más que cerrar el lugar.

"Nuestro llamado a que se sumen a esta iniciativa denominada Actuemos por los que ya actuaron, todo lo que puedan depositar es bueno, cinco o 10 pesos son bien recibidos y nos hacen mucha falta", mencionaron lo actores.

Cuestionan pedir donativos públicos

La Casa del Actor solicita donativos a empresarios, fundaciones altruistas y público general, algo que provocó molestia en algunas personas.

"Los actores y actrices aún jóvenes deberían aportar un poco de sus ingresos en solidaridad con esos grandes maestros de la actuación, aparte ojalá y les paguen lo que se les debe , la vida es una rueda de la fortuna los jóvenes algún día ocuparán el apoyo de está casa tan solidaria para todos el mundo actoral. Dios les abra el corazón a nuestros admirados actores y actrices para que apoyen a sus antecesores", comentaron en la página oficial de la Casa del Actor en Facebook.

Mientras otros compartieron: "De qué sirvió la visita de Jesús Ochoa al señor López, lo lógico sería que siendo secretario general de la ANDA fue a solicitar apoyos para los actores jubilados, para la casa del actor y el sindicato pero, más bien parece que fue a quedar bien con López y que pronto lo veremos de plurinominal (así como lo fue demian alcázar o la tal Jesusa Rodríguez) o con algún cargo público", "Pues ustedes artistas ayuden así como muestran sus grandes viajes y mansiones ayudénlos".

Show a beneficio del Mago Frank

Para reunir fondos, el Mago Frank y el conejo Blas ofrecerán un show virtual este 7 de febrero a las 12:00 horas. Los boletos están disponibles en la página casadelactor.boletoplis.com

