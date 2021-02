Cuáles son las cintas y las series nominadas a los Globos de Oro 2021

La temporada de premios en Hollywood arrancó este miércoles con el anuncio de las películas y series de televisión nominadas a los Globos de Oro en una de sus ediciones más abiertas e impredecibles por la pandemia de coronavirus. Como era de esperarse, las series The Crown, Better Call Saul y Ozark destacaron por sus nominaciones a Mejor serie dramática; mientras que The Father, Nomadland y Promising young Woman hicieron lo propio como Mejor película.

La premiación que galardona a las mejores series y películas de 2020 se realizará el 28 de febrero, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Por lo pronto, se sabe que las presentadoras de esta nueva entrega de los Globos de Oro serán Amy Poehler y Tina Fey, quienes ya han tenido la oportunidad de ser las anfitrionas en galas pasadas.

NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO





Mejor serie de drama

The Crown

Lovecraft country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie de comedia o musical:

Schitts Creek

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Ted Lasso

Mejor actor, comedia o musical

Sacha Baron Cohen, Borat 2

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, La increíble historia de David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

James Corden, The Prom

Mejor Actor, drama

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Anthony Hopkins

Gary Oldman

Tahar Rahim

Mejor Director

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Mejor actriz en serie de drama

Olivia Colman

Jodie Comer

Emma Corrin

Laura Linney

Mejor actor en serie de drama

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Mejor Actriz en miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Mejor Película, drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising young Woman

Trial of the Chicago 7

Mejor Película de comedia o musical

Borat 2

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor Actriz, drama

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor Actor, drama

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Mejor Actriz, comedia o musical

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care a Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Mejor actriz de reparto

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the world

