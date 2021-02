Este fue el revelador comentario que hizo la protagonista de Bridgerton sobre Regé-Jean Page

El actor Regé-Jean Page sigue generando suspiros tras su participación en la serie Bridgerton. Una muestra de ello es que durante una entrevista que le hicieran a la actriz Phoebe Dynevo, compañera de escenas durante esta exitosa historia de Netflix, ella tuvo que revelar algunos secretos sobre este joven que está enloqueciendo a su fanaticada con su personalidad tan seductora.

Este fue el secreto que develó la protagonista de Bridgerton sobre Regé-Jean Page

Y aunque durante la entrevista, Dynevo se dedicó a contar su grata experiencia dentro de esta serie, fue inevitable que todas las preguntas giraran en torno a su pareja el guapo Regé-Jean Page, por lo que ella no tardó en revelar lo que mucha veces le han preguntado acerca de si este joven posee algún atractivo más allá de su físico. "Huele realmente bien. Nunca ha tenido mal aliento. Y no fuma ni nada por el estilo. Los dos tomamos mucho café, entonces a veces tenemos ese olor, así que está bien. No tiene olor, en el buen sentido. Dios mío. ¿Por qué tanta gente me pregunta lo mismo?

Estas declaraciones las ofreció la joven de 25 años a la revista Glamour que también indagó sobre la química entre ambas estrellas y cómo fue su reacción al saberse protagonista de esta historia creada por Shonda Rhimes. "Nos llevamos muy bien, en el set la pasamos increíble y la conexión fue instantánea", añadió.

Además aseguró que antes de ser llamada al casting se encontraba en una etapa de su vida profesional en la que estaba a punto de dejar todo a un lado para dedicarse a otros ámbitos en su vida. "Quería irme a casa, de vuelta a Manchester, y estaba a punto de sacar el pasaje cuando recibí el llamado. El timing fue increíble. Me acuerdo de estar en un café con una amiga y decir, ‘si esto no funciona va a ser duro, pero todo ha sido increíble", dijo.

