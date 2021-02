Shakira da lección de estilo en blusa blanca de seda y pantalón palazo de gasa floreado

Shakira celebró su cumpleaños 44 recibiendo millones de halagos y mensajes positivos de todos los rincones del mundo. La cantante colombiana es una de las más exitosas en la historia y llegó a este edad por todo lo alto.

En su cuenta Twitter, agradeció por los mensajes de felicitación "Gracias por sus mensajes lindos y por hacerme siempre sentir tanto cariño en el día de mi cumple! Todo mi amor para ustedes".

Aww you guys always make me feel the love on my bday!!

Thanks for your sweet messages!!!

Much love ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Gracias por sus mensajes lindos y por hacerme siempre sentir tanto cariño en el día de mi cumple!

Todo mi amor ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

— Shakira (@shakira) February 3, 2021