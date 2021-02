'Si fuera accidente no pasaría tanto': joven tocada por Vicente Fernández responde tras disculpa del cantante

Vicente Fernández continúa inmerso en la polémica luego de la acusación de acoso por parte de una joven, quien mostró una fotografía en la que el cantante le toca un seno. Tras la controversia, El Charro de Huentitán habló con la periodista Mara Patricia Castañeda y pidió una disculpa ante lo sucedido, además destacó que se trató de un accidente. Por lo que la joven tiktoker ya reaccionó al respecto.

Durante una entrevista para el programa Primer Impacto, la joven afirmó que es difícil creer que se trató de un accidente cuando otras cuatro mujeres publicaron su fotografía en la que Vicente Fernández también les toca un seno.

"Si ves la foto su mano va directamente a mi busto, esto pasó con cuatro mujeres más, si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no fue sincera", afirmó.

Foto: YouTube.

Además enfatizó que la disculpa no fue dirigida a las chicas afectadas sino a los medios de comunicación y destacó que en el momento en que se dio cuenta le dijo a su mamá y reveló que ha sido duramente criticada en redes sociales. "No estaba buscando mi hombro (…) Me han dicho que me gustó lo que pasó, que moví su mano, que soy bien dejada".

En la entrevista también comentó que en el momento no se percató de lo sucedido. "No nos dimos cuenta hasta que estábamos viendo las fotos en el teléfono y desde el principio puso su mano en mi brasier, jamás tocó mi estómago y sí subió pero nada más tantito, no estaba buscando mi hombro", indicó.

‘Chente mano larga’, la nueva piñata de Vicente Fernández tras polémica por acoso En los últimos días también se han dado a conocer nuevas fotos de mujeres a las cuales Vicente Fernández también les tocó un seno

Responde ante las críticas tras acusación contra Vicente Fernández

La joven aseguró que publicó el video en su cuenta de Instagram hace tres años pero en ese momento no ocurrió nada hasta que lo publicó en su cuenta de Tik Tok. Por lo que le envió un mensaje el intérprete de Por tu maldito amor. "No haga esas cosas y que debe dar una disculpa sincera a nosotras, a las mujeres que tocó", enfatizó.

La joven prefiere mantener oculto su nombre real y hace unas semanas también expresó sus sentimientos ante el acoso que sufrió por parte de Vicente Fernández.

"Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor. Yo manejo mis traumas con humor, pero varios lo hacen sentir como si ni fuera para tanto, pero sí lo fue. No me importa si es Vicente Fernández, no debiño tocar mi cuerpo sin mi permiso y menos en esa área", mencionó.

