Camila Fernández confirma que está embarazada

Luego de intensos rumores que apuntaban a que Camila Fernández estaba a la espera de su primer hijo y que de hecho el supuesto embarazo habría sido la razón por la que su boda se habría dado de forma sorpresiva, por fin la cantante confirmó que tendrá una niña.

La joven, que contrajo matrimonio con Francisco Barba en una especial ceremonia en agosto de 2020 en Zapopan, Jalisco, recibirá a su pequeño retoño en abril próximo.

“Será niña”, contó emocionada la cantante a la revista Hola!, que convertirá a Alejandro Fernández en abuelo próximamente.

“Somos los más felices del mundo”, confesó Camila, quien se encuentra lista para convertirse en madre por primera vez con la inspiración de su madre, América Guinart.

En noviembre pasado, Camila negó los señalamientos de los que había sido objeto desde que se llevó a cabo su enlace matrimonial, y dijo que no estaba embarazada. Además, aseguró que no llevaba ninguna prisa por convertirse en madre, pues disfrutaba al máximo la nueva etapa de su vida, de la mano de su esposo.

“El tema de ser mamá: no sé, mira cuando Dios quiera, ahorita no tengo prisa ni nada, estoy muy feliz, recién casada, estoy feliz con mi familia, la verdad es que estoy muy feliz y no sé, cuando Dios quiera, la verdad, yo les aviso”, expresó la artista durante una entrevista con el programa Ventaneando.

Camila Fernández llegó al altar del brazo de su famoso padre, donde dio el sí a su entonces prometido, de quien dijo ser el hombre de su vida. Desde entonces, la pareja se ha embarcado en una auténtica luna de miel, pues el amor que tienen el uno para el otro está a flor de piel y no pueden esconderlo, pues en redes sociales suelen dedicarse románticos mensajes con los que hacen suspirar a sus seguidores.

Camila Fernández y Francisco Barbara se conocieron en el otoño de 2019 cuando protagonizaron una cita a ciegas organizada por amigos en común, contó la propia artista en enero de 2020 en entrevista con el programa encabezado por Pati Chapoy.

“Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, contó.

