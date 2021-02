Así luce hoy la talentosa Nahomy Campas, finalista de "La Academia Kids"

En 2013, con el lanzamiento del reality show musical La Academia Kids, versión infantil del programa de televisión La Academia, un grupo de carismáticos niños con un gran talento para cantar se apoderaron por varias semanas de la pantalla chica mexicana cautivando al público con sus impecables presentaciones.

Entre esos pequeños intérpretes que acapararon el gusto del público en este semillero de estrellas y se robaron el corazón de la audiencia destacó especialmente una niña de 12 años llamada Nahomy Campas, quien con una potente voz, disciplina y habilidades interpretativas insuperables los conquistó a todos.

Facebook: Nahomy Campas

Gala tras gala, Nahomy demostraba una gran evolución sobre el escenario y cosechaba ovaciones tanto del público como de los exigentes jueces con sus sublimes interpretaciones de temas como I will always love you, con las que se grabó en la memoria de la audiencia y se alzó con el segundo lugar en del concurso.

Facebook: Nahomy Campas

Hoy, a poco más de siete años desde el estreno de esta competición de TV Azteca conducida por Ingrid Coronado, la originaria de Navojoa, Sonora está convertida en una guapa y talentosísima jovencita de 19 años que sigue luchando por cumplir su sueño de ser una gran estrella en el mundo de la música.

Facebook: Nahomy Campas

El cambio de Nahomy Campas, finalista de la primera generación de La Academia Kids

Luego de su gran participación en La Academia Kids, Nahomy Campas continuó su carrera como parte de La Hora de los Kids, un programa de la televisora del Ajusco estrenado en 2014 donde compartió escena con algunos de los alumnos más destacados de la primera generación de reality show, como Eddy Valenzuela, el ganador la emisión.

Facebook: Nahomy Campas

Tras el término de este proyecto televisivo, continuó su formación artística, sin descuidar la académica, al mismo tiempo que participaba en distintos eventos y especiales de TV Azteca como cantante y conductora. Durante este tiempo, se presentó en numerosos escenarios como solista e incluso tuvo la oportunidad de cantar a dueto con Yahir en una mágica presentación en la Arena de la Ciudad de México.

En 2015, la talentosa jovencita asumió un nuevo reto en su carrera al debutar en el teatro como parte del elenco de Santa Claus y la carta misteriosa, una puesta en escena producida por Juan Carlos Carreño y protagonizada por Daniela Luján.

En este musical, trabajó codo a codo nuevamente con Valenzuela, con quien forjó una gran amistad durante La Academia Kids que resiste el paso del tiempo. Gracias a su talento, volvió a la obra un año después y entonces compartió las tablas con la exacadémica infantil Adamaris Madrid.

Facebook: Nahomy Campas

No obstante, con el anhelo de ser convertirse en una gran cantante, Nahomy decidió abandonar su natal Sonora para radicarse en la Ciudad de México con el objetivo de encontrar una oportunidad con la que demostrar al mundo el gran talento y preparación artística que había desarrollado exponencialmente con los años.

“Dejé mi ciudad, me vine de Sonora a la Ciudad de México para tocar puertas, seguir en el canto y estoy en castings, estoy en citas importantes y sigo con la escuela porque si no, mi mamá me regaña", comentó al programa Todo un show en 2018. “Sí es una carrera dura y tienes que estar muy bien preparado”.

En la capital mexicana, Nahomy continuó picando piedra en el medio artístico, concentrada en su educación y proyectos personales, hasta que logró ganarse un importante lugar en el musical MYST, una exitosa puesta en escena donde ha brillado cantando, bailando y actuando.

Sobre esta musical, la luminaria expresó llena de ilusión en una plática a Radio Teens Puebla que ha sido “una gran escuela” para ella por la dificultad que representa ser parte del elenco de un espectáculo tan grande. De hecho, confesó que le costaba “mucho trabajo” cantar y bailar a la vez, pero tras los ensayos casi diarios de 8 horas para las presentaciones logró aprender a hacerlo y se siente satisfecha con la superación de este reto en su trayectoria.

“Ese show me ha ayudado bastante en mi carrera, he crecido mucho como artista”, destacó en la charla que tuvo a comienzos del año pasado en compañía de su hermanita Anyeli, quien también posee un increíble talento para cantar que en ocasiones derrochan juntas. Al igual que ella, la infante participó en Pequeños gigantes, pero ninguna de las dos logró ganarse un lugar en los escuadrones.

En esa entrevista destapó que continuaba asistiendo a clases de canto para poder seguir ejerciendo como cantante y se encontraba ultimando los detalles para lanzar su carrera musical.

"Mi proyecto ya lo estoy trabajando. Estoy yendo al estudio muy seguido para realizar el proyecto de Nahomy, buscar mi sonido y hacer lo que más me gusta”, manifestó y agregó que trabajaba también en la creación de un programa como presentadora para una televisora llamada Songie TV.

Actualmente, a sus 19 años de edad, Nahomy Campas sigue abriéndose brecha en el medio artístico por mérito propio con su incuestionable don e incansables esfuerzos.

En sus cuentas en redes sociales, como Instagram, cuenta con casi 40 mil seguidores a los que frecuentemente les comparte numerosas postales sobre su vida actual en las que exhibe el “estirón” que se ha dado los últimos años, presume su gran belleza, su exquisito sentido de la moda y sus dotes de modelo.

Asimismo, en las imágenes, la fan de Beyoncé comprueba que está muy enfocada en su carrera, pues mantiene un perfil muy profesional en el que, sobre todo, derrocha su pasión por la música, sus proyectos y comparte numerosos covers con los que hace gala de su poderosa, adiestrada y melodiosa voz, casi siempre tocando el ukelele.

Empero, de vez en cuando, divulga algunos vistazos a su vida personal donde demuestra que, no solo ama la música, también a su familia en Sonora y amigos, los cuales en su mayoría conoció durante su participación en el programa de talento infantil de TV Azteca, como Eddy, Adamaris y Viviann Baeza.

Por otro lado, en su cuenta en Twitter, ha alardeado el tierno amor que vive con su aparente pareja actual, el actor y cirujano dentista Alan Sánchez Valle, quien ocupa su corazón desde hace algún tiempo.

De igual forma, cuenta con un canal en YouTube en los que comparte videos que registran toda su carrera artística, desde su paso por La Academia Kids, hasta su último clip cantando sus temas favoritos, como Back to black, de Amy Winehouse, para el deleite de sus casi 15.000 suscriptores.

A más de 7 años desde que quedó en el segundo lugar de La Academia Kids, sin duda mucho ha cambiado en la vida de Nahomy Campas, pero lo que permanece perenne es su gran talento, sus ganas inmensas de vivir su pasión y su rostro, pues aunque hace tiempo que dejó atrás la niñez, continúa conservando la misma carita que cautivó al público en 2013.

