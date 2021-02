'Machista, xenofóbico y extorsionador': Nath Campos y su novio acusan a policía de tránsito

Nath Campos compartió una amarga experiencia junto a su novio, Simón Vargas mientras conducían por la Ciudad de México, pues la youtuber relató que fueron detenidos por un policía de tránsito al que calificó de "machista, xenofóbico y extorsionador".

Por medio de sus historias de Instagram, Nath Campos relató que tras ser detenidos ella le mostró al policía que no cometieron ninguna falta vial. Sin embargo, el elemento de tránsito cuestionó la situación migratoria de Simón Vargas, originario de Colombia e integrante de la agrupación Morat.

"Hoy nos paró una patrulla de tránsito, nos explican por qué nos paran y le digo 'oiga pero eso no es así', le enseñamos la página del gobierno. Básicamente me dice 'ok, eso no es así, pero tu conductor es colombiano y no puede usar su licencia colombiana acá, tendría que sacar un permiso especial, entonces le dijimos 'no eso no funciona así'. Nos estaba tratando de sacar cualquier cosa", mencionó la influencer visiblemente molesta.

Simón Vargas y Nath Campos mantiene una relación desde hace varios años / Instagram

Simón Vargas también mostró su enojo ante la situación que vivieron. "Empezó a inventar tanta babosada, básicamente nos estaba echando comentarios vacíos", enfatizó.

"La verdad es que yo sí me enojé muchísimo, uno porque me ca… cuando quieren tratar de extorsionar a Simón porque es colombiano, no es la primera vez que nos pasa, que dice 'no, a ver, tendría que hablar a migración'. Literal les enseñamos la página de migración, me dicen, bueno pero entonces aplica esta. No pararon de buscar maneras y cuando le enseñaba la página del gobierno me decía 'pues es una página de Internet' y yo 'del gobierno"", explicó Nath Campos.

¿Listo para San Valentín? Celebra el Amor y encuentra el mejor detalle en Claro Shop

La youtuber destacó que en diversas ocasiones han vivido experiencias donde hacen referencia a la situación migratoria de Simón Vargas.

"Que Simón es ilegal aquí, o sea siempre nos hacen ese tipo de cosas y me parece súper desagradable para nuestros invitados colombianos que tengan que pasar por esas situaciones. Y me parece de la chin… que te estén tratando de buscar cosas por las cuales pararte", dijo.

Nath Campos denuncia el machismo…

Nath Campos comentó que el policía de tránsito prefirió no hablar con ella y mejor dirigirse a Simón. "La cereza del pastel sin duda fue cuando el señor me dijo que no quería hablar conmigo sino que prefería hablar con él (Simón) de hombre a hombre. Hoy nos topamos con una policía de tránsito machista, xenofóbico y extorsionador", afirmó.

Cabe destacar que hace unas semanas Nath Campos hizo pública la denuncia que interpuso contra el también influencer, Rix por abuso sexual. Por medio de un video en su canal de YouTube, Nath Campos compartió lo difícil que fue tomar la decisión de denunciar a su presunto agresor.

Aquí el momento…

"La Bebeshita” y Miranda Ibañez denuncian a Rix de acoso Muchas personas piden en redes sociales que se "comprueben" las actitudes del youtuber; ahora surgen más testimonios

También puedes ver: