Suspendido el rodaje de 'Animales Fantásticos 3': conoce los motivos

El rodaje de 'Animales Fantásticos 3' ha sido toda una travesía para el equipo de producción de la película encabezado por el director Tom Yates. Los retrasos de las grabaciones por la pandemia del coronavirus COVID-19 han marcado el trabajo, que vuelve a atrasarse una vez más.

A la contingencia sanitaria, además, hay que añadir el caso por violencia de género de Johnny Depp, quien salió del proyecto y fue reemplazado por el actor danés Mads Mikkelsen. Ahora, Warner Bros, encargada del largometraje, ha comunicado oficialmente otro retraso.

A través de 'Variety', Warner informó que un miembro del staff de 'Animales Fantásticos 3' dio positivo por coronavirus, por lo que el rodaje fue suspendido al menos de forma momentánea o por el tiempo en el que esté bajo cuarentena ese integrante del equipo.

"Un miembro del equipo de Animales Fantásticos 3 dio positivo por COVID-19. El diagnóstico se confirmó como resultado de las pruebas necesarias que reciben todos los empleados de producción, y el miembro del equipo se encuentra actualmente aislado. Por precaución, 'Animales fantásticos 3' pausó la producción y regresaremos cuando lo indiquen las pautas de seguridad", explica Warner Bros en el comunicado.

