Muere la leyenda del cine Christopher Plummer a los 91 años

Christopher Plummer, astro del éxito cinematográfico La novicia rebelde, y el actor de mayor edad en ganar un Óscar, murió a los 91 años, confirmó su manager.

De acuerdo con el sitio Deadline, el actor falleció en su hogar en Connecticut en compañía de su esposa y mejor amiga por 53 años, Elaine Taylor.

Su manager y amigo por 46 años, Lou Pitt, señaló que "Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras".

"Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros", añadió.

Plummer pasó los últimos 75 años como un incondicional del escenario y la pantalla, participo en más de 100 películas. Es mejor conocido por interpretar al Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 dirigido por Robert Wise, The Sound of Music, sin embargo, ganó el premio Óscar por la película Beginners de 2010, y recientemente fue nominado la máxima presea del cine por la película All The Money In The Worls, dirigida por Ridley Scott.

Christopher Plummer se crió en Montreal y comenzó su carrera profesional en el teatro y la radio tanto en francés como en inglés. Después de que Eva Le Gallienne le diera su debut en Nueva York (1954), protagonizó muchas producciones célebres en Broadway y el West End de Londres y ganó elogios a ambos lados del Atlántico.

Ganó dos premios Tony por el musical Cyrano y por Barrymore, además de siete nominaciones al Tony, la última por su King Lear (2004) y por Clarence Darrow en Inherit the Wind (2007); también tres premios Drama Desk y la medalla del National Arts Club.

Fue miembro destacado del Royal National Theatre de Sir Laurence Olivier y de la Royal Shakespeare Company de Sir Peter Hall, donde ganó el premio Evening Standard de Londres al mejor actor en Becket; también ha dirigido el Festival Stratford de Canadá en sus años de formación con Sir Tyrone Guthrie y Michael Langham.

