La trágica muerte de Lexie Grey es un momento que los fans de Grey's Anatomy aún recuerdan con dolor. Y es que este personaje se ganó el cariño de la audiencia de tal forma que aún hay quienes piden que ella regrese en la temporada 17 a través de los sueños que Meredith ha tenido a orillas de la playa mientras permanece internada tras contagiarse con el Covid-19.

Es por ello que aquí te indicamos cuál fue el motivo por el que la actriz Chyler Leigh abandonó este drama médico que le propinó tantos éxitos en su carrera.

Protagonista de Grey’s Anatomy producirá una serie repleta de intriga y misterios Ellen Pompeo estará al mando en Winter In Paradise, proyecto que espera rodar a mitad de este 2021.

Actriz de Grey's Anatomy reveló el motivo por el que le puso fin a su personaje de Lexie Grey

Cuando los seguidores de Grey's Anatomy vieron morir a Lexie Grey en el trágico accidente aéreo, no podían creer que la hermana menor de Meredith ya no estaría más presente en esta historia. Sus crisis existenciales, problemas amorosos y demás situaciones que vivió en la historia creada por Shonda Rhimes hicieron que ganara no solo popularidad, sino que el público la hiciera inmortal al mantenerla siempre presente.

Pero, para mucho es aún un secreto su despedida. Sin embargo, hace poco se develó cuál fue el mensaje que la actriz dejó tras su salida de esta producción. "Tomé la decisión de que la octava temporada sería la última en Grey's Anatomy ni bien comenzó el año. Me reuní con Shonda Rhimes y trabajamos juntos para darle un cierre apropiado a la historia de Lexie. Mi experiencia en Grey's Anatomy es algo que atesoraré por el resto de mi vida, pero necesitaba un cierre", dijo Leigh.

Luego de ello Rhimes argumentó que la mejor manera de despedir a este personaje era a través de una escena memorable, así resultara fuerte y trágica, ya que para ella representó un vacío que aún no ha podido llenar con otros personajes. "Su salida tenía que tener el máximo impacto en todos. Inicialmente Lexie no estaba en el avión cuándo planeamos esa parte, pero al enterarnos de que Chyler Leigh se iba, lo charlamos con ella y acomodamos la escena para que así fuera".

Al natural y sin maquillaje, así se muestra Ellen Pompeo en sus redes sociales La actriz de Grey’s Anatomy suele mostrarse relajada, sin poses y dejando ver que a sus 51 años está mejor que nunca.

También puedes ver: