Luisito Comunica denuncia que le robaron en el aeropuerto

El youtuber Luisito Comunica denunció a través de sus redes el robo de sus pertenencias en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Luisito Comunica, que viajó a Dallas con su novia Ary Tenorio un vuelo con American Airlines, compartió en su cuenta de Instagram cómo es que durante su viaje le abrieron la maleta y le extrajeron algunos celulares

Además, comentó que la persona que los robó, le dejó un teléfono usado dentro, que pareciera una forma de “apoyar” tras dicha acción; la bolsa donde estaban los teléfonos estaba agujerada, por lo que el joven asegura que la abrieron.

En algunos clips, el youtuber que se mostró claramente molesto, aseguró que de su maleta le robaron al menos dos celulares, mismos que previamente había informado llevaría en el equipaje documentado para no “quedarse incomunicado durante el viaje”.

El joven también recurrió a su característico humor irreverente e irónico para admitir que fue un error llevar los electrónicos en la maleta, pero consideró que no habría problema si los llevaba en ese lugar.

Luisito Comunica se dio cuenta del robo hasta que llegó a la habitación de su hotel, donde hizo hincapié que le rompieron la bolsa de plástico, lo que podría ser una evidencia.

“Está un poco gracioso, pero es que me robaron en el Aeropuerto de México, estoy casi seguro. Los había guardado en esta bolsa, no están… y peor tantito, me dejaron este teléfono (un modelo Huawei). O sea, tremendo hijo de v*rga astuto, siento que fui robado por una mente maestra”, dijo Luisito Comunica en sus historias.

Captura video

Aunque hasta el momento ni autoridades del aeropuerto como de la aerolínea han emitido un mensaje respecto a la denuncia, al creador le pareció gracioso que le hubieran cambiado los celulares por uno más viejo.

“Me sacaste una risa, es una historia graciosa que te roben y te dejen un teléfono viejo. La verdad es que quiero conectarlo, ponerlo a cargar y saber si sale por ahí alguna pista”, también pidió apoyo a los trabajadores del aeropuerto para saber si reconocen ese dispositivo móvil que le dejaron en la maleta.

