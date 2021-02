¿Se puso celoso? Mariana Torres reveló la reacción de su prometido ante sus posibles escenas de amor en “Fuego ardiente”

Con mucha emoción y expectativas, Mariana Torres se sumó el año pasado al elenco protagónico de Fuego ardiente, la nueva telenovela de Televisa que promete conquistar al público cuando se estrene con una historia original llena de intrigas y pasión.

No obstante, aunque aceptó encantada el papel de ‘Alexa’ y el público saltó de emoción con la noticia de su regreso a la pequeña pantalla tras su actuación en Ringo, hubo alguien muy importante para la actriz que se puso un poco celoso por las escenas de amor que podría tener que actuar en esta producción de Carlos Moreno Laguillo: su prometido, Jonathan Nienow.

Mariana Torres explica la preocupación de su prometido ante su trabajo en Fuego ardiente

Durante una reciente entrevista desde el set de la ficción al programa Hoy, Mariana Torres destapó que su novio desde hace más de tres años se preocupó cuando comenzó las grabaciones del proyecto que encabeza con Carlos Ferro porque le pareció que por el nombre de la historia, Fuego ardiente, estaría en escenas muy subidas de tono en las que debería exponerse más de lo común.

“Justo hay una tendencia de este tipo de historias como muy sensuales, muy sexuales donde los actores también muestran mucho de su cuerpo, lo cual está increíble pero sí fue como de (explicarle a su novio que) ‘no, no va por ahí. Tranquilo que no hay nada de qué preocuparse”, contó la artista con casi dos décadas de trayectoria artística derrochando profesionalidad.

En cuanto a los besos que da con sus compañeros en la ficción, aseguró que no le pide permiso para hacerlos pero sabe que a él no le agrada mucho este aspecto de su profesión. “Él lo sabe, está consciente que es parte de mi trabajo, que no le gusta, pues no, no le gusta pero lo respeta”.

No obstante, la estrella de 33 años aseguró que aunque la producción está muy cuidada y no es una trama donde dominan las escenas sensuales, el público sí podrá ver momentos bastante “ardientes” entre ella y Ferro. “Sí hay escenas muy pasionales, muy lucidoras de todos los personajes, pero no es así como que vayamos a estar de una escena a otra”.

Asimismo, manifestó su emoción con la inminente llegada a la pantalla de esta novela: “Hay mucha expectativa, mucha emoción, ya están empezando (a salir) los promocionales que eso también a mí me emociona porque yo hago mi trabajo pero también me emociono como un espectador. Quiero ver la historia, el trabajo de mis compañeros, entonces hay mucha adrenalina y nervio por el estreno”.

Fuego ardiente aterrizará en la televisión mexicana el próximo lunes 8 de febrero a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.

