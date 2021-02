Altaír Jarabo fascina elegante y cómoda en un jean a la cintura y un cárdigan amarillo floral

Altaír Jarabo ya está de regreso en la Ciudad de México, luego de un exquisito viaje por Europa, en la que pudo disfrutar de ciudades tan hermosas como París, aunque con ciertas limitaciones debido a la pandemia que afecta a todos los países del mundo.

Y regresando a México, de inmediato activó su agenda de trabajo, comenzando por una sesión de fotos que llevó a cabo para actualizar su catálogo, de la cual grabó momentos HOLA! TV, quien aprovechó para entrevistar a la actriz de Vencer el desamor.

"Mi hobbie es viajar. La verdad, cada vez que puedo lo hago así las circunstancias sean tristes, pero me gusta viajar. Regresar, me encanta. Soy una enamorada de México, bajándome del aeropuerto voy por unos taquitos… me gusta visitar otros escenarios, pero me gusta más regresar", confesó Altaír Jarabo, dejando claro que por mucho que le gusta viajar, México siempre será su hogar ideal.

Aunque vivió momentos especiales en sus vacaciones, pues los planes cambiaron un poco a última hora: "El plan era estar en Francia y en Marruecos, pero se pospuso, entonces cambié el plan y pasé un ratito a Suiza. Pero sigue el plan de Marruecos pero se atrasó por la situación".

Otra de las cosas que hizo justo al regresar a México fue montar a caballo, una de sus grandes pasiones. Y junto a Katana, se fotografió y compartió la imagen con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, luciendo hermosa con un sencillo pantalón skinny, botas y un top azul marino.

Y es que la comodidad es lo primordial en los looks de Altaír Jarabo. Si ahora en primavera quieres deslumbrar sin sacrificar el confort, puedes adoptar este coqueto outfit de la artista compuesto por un jean skinny gastado a la cintura, con un tank top blanco y un cárdigan amarillo estampado con flores tropicales.

