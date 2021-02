Todo lo que debes saber sobre 'Bajocero', el thriller español que es tendencia en Netflix

Entre temperaturas bajo cero, el suspenso y la acción, Netflix renovó su catálogo de producciones españolas con 'Bajocero', un thriller de crimen que, con todos los ingredientes necesarios, ha sorprendido a la crítica y los suscriptores de la plataforma de streaming en su semana de estreno.

Desde el 29 de enero, la cinta dirigida por Lluis Quilez ha cautivado a los fans del cine europeo, con una historia que ha sido sorprendente y que ha mantenido el film entre las tendencias en España y en diferentes países de Latinoamérica.

'Bajocero', coescrita por el propio Quilez junto a Fernando Navarro, cuenta la travesía de Martín (Javier Gutiérrez), un policía que conduce un vehículo que traslada a unos delincuentes. En pleno invierno, a bajas y extremas temperaturas y en medio de una carretera solitaria, el furgón policial es asaltado. Martín tratará de sobrevivir dentro de la cabina, pero mientras tanto, los presos en el interior buscan la forma de acabar con él y escapar. Afuera, alguien quiere rescatar a uno de los reclusos a toda costa.

Karre Ejelalde (Miguel), Luis Callejo (Ramis), Andrés Gertrudix (Golum), Isak Férriz (Montesinos), Edgar Vittorino (Rei), Miquel Gelabert (Pardo), Florín Opitrescu (Mihai), Patrick Criado (Nano) y Álex Monner (Chino) completan el elenco.

La crítica en España ha recibido de forma positiva el lanzamiento de 'Bajocero', catalogándola en definitiva como una gran sorpresa.

El periodista Adry Hilton compartió sus impresiones en Twitter: "Un excelente thriller policíaco con un ritmo trepidante y unos giros muy disfrutables. La dirección de Lluis Quílez es exquisita y el guion funciona con la precisión de un reloj. Tratad de llegar a ella sabiendo lo menos posible".

Por su parte, otro crítico, Fernando Raúl Rosado, explicó: "Bajocero' es un thriller emocionante, cargado de acción y con unos momentos que te dejan sin aliento. El reparto es genial, pero no puedo dejar de mencionar a Javier Gutiérrez que me encanta y está de dulce".

