Figura clave del equipo de 'Game of Thrones' se mantendrá en 'House of the Dragon'

La primera precuela de 'Game of Thrones', 'House of the Dragon', contará con una de las piezas fundamentales del equipo de producción de la exitosa serie de HBO, que durante seis años dominó la industria televisiva, incluso por encima de Netflix.

El 'spin-off' de GOT contará con el compositor del inolvidable tema de los títulos del crédito de la serie, así como el resto de su banda sonora, reconocida como épica y que fue galardonada en reiteradas ocasiones.

Esa figura del equipo de producción es Ramin Djawadi. El sitio 'Los Siete Reinos', que sigue todo lo referente al universo de 'Game of Thrones', publicó un reporte sobre la noticia que posteriormente fue confirmada por HBO.

"Según la agencia GSA Music que representa a grandes compositores de series y películas, Ramin Djawadi tiene un nuevo proyecto. Y es que el premiado compositor de Juego de Tronos presenta en su porfolio ni más ni menos que la serie 'House of the Dragon", informa la web citando al medio especializado y compartiendo la fuente sobre el portafolio de Ramin.

GSA Music

El compositor ganó dos premios Emmy por su trabajo en 'Juego de Tronos' y es reconocido por tener el mismo rol en 'Westworld'.

La historia de 'House of the Dragon' estará ambientada 300 años antes de los acontecimientos narrados en 'Game of Thrones' y se centrará en la casa Targaryen. Su rodaje iniciará este año.

'Los Cuentos de Dunk y Egg', la otra precuela de 'GOT'

HBO también trabaja en otra precuela de 'Game of Thrones' y recientemente se conocieron detalles al respecto. Se trata de 'los Cuentos de Dunk y Egg', una serie de tres novelas que también fueron desarrolladas por George R.R. Martin.

A diferencia de 'House of the Dragon', esta próxima precuela también ocurre antes de los hechos de 'GOT' pero solo 90 años antes. La historia, en las obras, sigue a Sir Duncan el Alto y un joven Aegon V Targaryen.

