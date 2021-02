Regina Blandón hipnotiza en un mini top rosa fruncido, jeans a la cintura y sobretodo

Desde que la conocimos en La familia P. Luche, Regina Blandón ha crecido para convertirse en una de las actrices favoritas del público mexicano no solo porque ha desplegado con éxito sus alas artísticas en todos los escenarios, desde el cine hasta el teatro, sino también por su autenticidad, siempre fiel a sus creencias, que se refleja en su forma vestir.

Regina Blandón da una lección de estilo en mom jeans y blazer azul marino La actriz derrochó moda y belleza.

La artista y activista de 30 años es dueña de un estilo ecléctico único, drásticamente diferente para sus momentos como celebridad y para el día a día, cuando se despoja de las etiquetas y se convierte en una mujer más. Es por ello que cuando permanece en casa es partidaria de quedarse en sudaderas, huipiles, suéteres y playeras con los que demuestra que el confort y la sencillez no están peleados.

Pero, cuando está en su faceta como estrella y protagoniza eventos, photoshoots y alfombras rojas, Regina es toda una inspiración de moda deslumbrando en trajes sastres, vestidos, conjuntos y, en general, atuendos espectaculares en los que irradia sofisticación, belleza y unicidad, como el que llevó meses atrás en el color que menos le gusta vestir: rosa.

Regina Blandón derrocha belleza en blusa rosa y pantalones de mezclilla

El pasado mes de agosto, Regina Blandón enamoró a sus fans al compartir a través de su cuenta en Instagram una instantánea de una sesión de fotos donde luce verdaderamente hermosa con atuendo casual, que le sentó de las mil maravillas, orquestado por su estilista Fernando Fernández.

En la postal, la actriz de cintas como Mirreyes vs Godínez, Como novio de pueblo y Cindy, la regia desparrama confianza ataviada en un mini top con tirantes de seda rosa fruncida en el medio, que dejó al descubierto su abdomen, combinada con un par de jeans estilo mom que resaltó su cintura y un sobretodo rosa oscuro, de la firma mexicana Tomorrowland Tailors, que llevó medio puesto.

La artista elevó el look únicamente con una cadena de eslabones gruesos dorados de la fina marca italiana Pomellato y un beauty look exquisito compuesto por un maquillaje que destacó sus ojos pintados en colores tierra, su rostro contorneado y sus labios en un tono nude brillante, y su melena estilizada en ondas suaves.

Instagram: @reginablandon

“No me gusta vestirme de rosa pero esta vez sí me gustó (hablando de cosas que no le importan a nadie). Inventada. Inventada”, escribió la heredera de Roberto Blandón en la descripción del post que desde su publicación acumula cientos de miles de corazones y centenares de halagos para la luminaria por su belleza.

“Soberbiamente hermosa”, “Te ves perfecta”, “Claro que te sienta ese color… ¡Te ves genial!”, “Te queda muy bien, guapa”, “Linda de rosado” y “Te ves súper, Regina”, fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus más de 3 millones de seguidores en la red social.

