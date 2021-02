Regina Blandón al natural con un pantalón de mezclilla negro y sencilla camisa verde militar

Regina Blandón es una de las actrices más queridas por el público mexicano. Su interpretación de Bibi en el seriado La Familia P. Luche se ganó el corazón de la audiencia, aunque por los momentos el personaje esté en plena polémica.

Regina es conocida por ser una defensora del aborto, pero tuvo que defender a Bibi luego de que esta fuera incluida en una lista de personajes de ficción que sería provida.

Por consiguiente, Regina Blandón escribió a través de su cuenta Twitter "Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales".

Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales. https://t.co/UFQ0KRWQFY — Regina Blandón (@ReginaBlandon) February 3, 2021

De inmediato, la actriz recibió el apoyo de sus millones de fanáticos, quienes la han apoyado a lo largo de su carrera, una que la ha llevado de la televisión al cine y al teatro, siempre desplegando su inigualable talento y fascinando su creatividad en la moda.

Regina Blandón luce fascinante y sencilla en pantalón de mezclilla negro y camisa verde militar

Precisamente, ambos aspectos se unieron en una sola galería de fotos cuando Regina Blandón mostró su destreza para manejar la cámara, una versatilidad que pocas celebridades poseen. Mientras lo hacía, la actriz, de 30 años de edad, dio una clase de estilo y sencillez con un outfit cómodo.

Una camisa verde militar, pantalón de mezclilla negro y un top gris básico fueron lo necesario para darle ese toque de 'chica común' a la exitosa actriz y mantener a sus seguidores enamorados.

"Andabas de inventada hermana! Pero a ti todo se te ve hermosoooo! Porque pocas y contadas!!!", "No mames!!! Que chido que te suelten el equipo de filmación, saludos" y "Hermosooo y tu igual Regina" escribieron en la sección de comentarios.

Regina Blandón sigue enfocada en sus proyectos, como la grabación de la serie Renta Congelada y otros que ha mantenido en secreto pero ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales, grabando en un lugar montañoso, siempre con su naturalidad y sinceridad.

